Pięć filmów i seriali poświęconych biznesowi porno

Reżyser Bryce Wagoner przedstawia losy osób, którzy po latach pracy w różowym przemyśle podjęły decyzję o przebranżowieniu się. Co porabiają dzisiaj takie legendy gatunku jak Asia Carrera Tera Patrick czy Nina Hartley ? Jak wyglądają ich relacje z najbliższymi? W jaki sposób postrzega je otoczenie? Odpowiedzi będą równie szczere co brutalne. Na widzów fantazjujących o karierze w pornobiznesie seria dokumentów Wagonera podziała niczym kubeł zimnej wody.Nominowany do Oscara w trzech kategoriach barwny portret kalifornijskiego przemysłu porno w latach 70. i 80. Mark Wahlberg wciela się tu w hojnie obdarzonego przez naturę młodzieńca, który trafia pod skrzydła rzutkiego producenta i z jego pomocą szybko staje się gwiazdą filmów bezkostiumowych. Bohaterowie mają jednak apetyt na więcej - ich marzeniem jest przebicie się do kina głównego nurtu. Reżyser Paul Thomas Anderson oferuje widzom pozbawione uprzedzeń, empatyczne spojrzenie na branżę XXX. To w dużej mierze zasługa fenomenalnej obsady, w której prym wiodą Julianne Moore oraz Burt Reynolds . Co zabawne, ten drugi, choć otrzymał za swoją rolę worek nagród, przez długi czas uważałza najgorszy film w karierze.Świetny dokument o grupie berlińskich aktywistów, którzy kręcą amatorskie pornosy, aby zgromadzić fundusze na ratowanie amazońskiej dżungli. Kiedy jednak niosący na sztandarach wzniosłe hasła bohaterowie docierają nareszcie do Ameryki Południowej, czeka ich bolesne zderzenie z rzeczywistością. Reżyser Michał Marczak pokazuje, że dla członków FFF uprawianie seksu przed kamerą to w równym stopniu sposób na ratowanie świata, jak i desperacka próba znalezienia sobie na nim miejsca.Serial będący kontynuacją głośnego filmu dokumentalnego z 2015 roku. Twórcy portretują losy dziewcząt zarabiających na życie występami w internetowym porno. Co popchnęło bohaterki w kierunku przemysłu erotycznego? Co o ich pracy sądzą bliscy? Czy (i w jaki sposób) seks przed kamerami odbija się na kondycji psychicznej młodych aktorek?pokazuje branżę XXX jako mroczne i bezduszne miejsce, w którym ludzie ciało jest wyłącznie przedmiotem transakcji. W tunelu widać jednak światełko – w świecie porno nie brakuje osób pragnących zmienić go na lepsze.Kolejny poserial, w którym David Simon kreśli przesyconą szczegółami, fascynującą, wielowątkową opowieść. Po Baltimore i Nowym Orleanie wybitny scenarzysta przenosi się do Nowego Jorku lat 70., by przedstawić narodziny tamtejszego przemysłu pornograficznego. Bohaterami są tu m.in. obdarzona smykałką do interesów prostytutka Candy (wybitna rola Maggie Gyllenhaal ) oraz współpracujący z mafią bliźniacy Vince i Franky ( James Franco ). Wiarygodne psychologiczne portrety, fenomenalna rekonstrukcja minionej epoki oraz przesycony gorzką nostalgią klimat –to telewizja z najwyższej półki.