Pierre Niney, gwiazda "Obietnicy poranka", opowiada o filmie

: Pokochałem ambiwalencję tej historii, która uwidacznia się zwłaszcza w relacji mojego bohatera z matką. Romain doskonale wie, że Nina jest w tym samym stopniu potworna, co wspaniała i potrafi nawiązać z nią bardzo silną więź. Przy okazji Gary od początku wydał mi się także niesamowicie złożoną postacią, poszukiwaczem przygód, człowiekiem, który traktuje wszystkie wydarzenia ze swojego życia jak potencjalny materiał literacki. Możliwość wcielenia się w kogoś takiego to sama przyjemność.I tak, i nie. Kilka jego książek wciąż przerabia się w szkole, gdzie przekonuje się uczniów, że to jedna z największych, a być może wręcz największa postać francuskiej literatury. Na tym jednak właściwie koniec. Prawdziwą wiedzę o Garym zdobyłem dopiero podczas przygotowań do filmu. Zaskoczyło mnie wtedy, że – o czym właściwie się nie mówi – postać matki odcisnęła piętno nie tylko na, lecz także na każdej innej książce Romaina Początkowo rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie. Zabrałem się do pracy z wielkim zapałem, przegadałem wiele godzin z reżyserem Erikiem Barbierem , który jest znawcą postaci Garyego i utrzymuje kontakt z jego synem – Diegiem. Zdobywałem też informacje na własną rękę – przeczesywałem kolejne książki, listy i albumy w poszukiwaniu najdrobniejszych szczegółów. W pewnym momencie odkryłem jednak, że to nie ma sensu, bo Gary potrafił opisywać te same wydarzenia na różne, wykluczające się sposoby. Był więc kłamcą, niezwykle uroczym i utalentowanym kłamcą, który uwielbiał modyfikować rzeczywistość wedle podszeptów własnej wyobraźni. Odkrycie to było dla mnie wyzwalające, bo sprawiło, że zamiast niewolniczo trzymać się faktów, postanowiłem zawierzyć własnej intuicji.Nawet jeśli tak było, podszedłem do tego zadania z wielkim entuzjazmem, bo od lat uwielbiam polskie kino. Zarówno klasyczne filmy Polańskiego , jak i te współczesne, zrealizowane przez Pawła Pawlikowskiego to według mnie prawdziwe arcydzieło. Abstrahując od tego, poznanie nawet podstaw polskiego było dla mnie ważne, bo Romain spędził przecież w Waszym kraju pierwsze lata życia, które mocno ukształtowały jego wrażliwość i myślenie o świecie. Język stał się kolejną płaszczyzną, na której mogłem się przybliżyć się do mojego bohatera i jeszcze lepiej go zrozumieć.Jako widz lubię filmy historyczne, więc – choć nie jest tak, że szukam ich na siłę – cieszę się, gdy otrzymuję tego rodzaju propozycje. Zawsze mam jednak jeden warunek. Film "z epoki" interesuje mnie tylko o tyle, o ile, mimo osadzenia akcji w przeszłości, jest w stanie powiedzieć nam coś ciekawego o współczesności.Co do Garyego , myślę, że nie tyle była to jego własna decyzja, tylko spełnienie woli matki, która przygotowała dla niego życiorys pisarza, herosa i zdobywcy kobiet. Jedną z największych zaletwydaje mi się zresztą to, że prowokuje widza do odpowiedzi na pytanie: "W jakim stopniu sam decyduję o swoim życiu, a w jakim wypełniam wolę matki, ojca albo otoczenia?". Osobiście czułem, że mam wolną rękę i mogę krok po kroku odkrywać, kim naprawdę jestem. Oczywiście, miałem też jednak swoich idoli i ludzi, których uważałem za wzorce do naśladowania. Kiedy chodziłem do szkoły, spotkałem na swojej drodze wielu inspirujących nauczycieli, a gdy zacząłem interesować się aktorstwem, za swoich mistrzów uznałem Gerarda Depardieu To kluczowe pytanie, które stanowi sedno naszego filmu. Osobiście uważam, żestanowi hołd dla postaci Niny, która – mimo swej inwazyjności – stanowi dla Romaina nieocenione źródło inspiracji. Nie mam jednak, oczywiście, monopolu na rację i myślę, że każdy widz może wyrobić sobie własne zdanie w oparciu o osobiste doświadczenia i poglądy.Tak i muszę przyznać, że jej reakcja była urzekająca w swojej prostocie. Po seansie mama podeszła do mnie i powiedziała tylko: "Błagam, powiedz mi, że nie byłam aż taką wariatką!".Myślę, że trudno bazować wyłącznie na jednym albo na drugim, więc staram się łączyć obie te strategie. Oczywiście, wszystko zależy też od natury konkretnego projektu. Niektóre z nich skłaniają bardziej do korzystania z doświadczeń, inne w większym stopniu stymulują wyobraźnię. Fakt, że te proporcje ulegają ciągłym zmianom bardzo mi się podoba, bo dzięki temu praca nad każdym filmem wygląda inaczej, a mnie nie grozi nuda i ugrzęźnięcie w schematach.W tej kwestii nie ma jednej reguły. Spotkałem bardzo wielu twórców, których przypadek potwierdza tezę Flauberta, ale znam też drugie tyle artystów, którzy żyją na krawędzi, w sposób dziki i chaotyczny, a uzyskane w ten sposób emocje wykorzystują z dobrym skutkiem do tworzenia swojej sztuki.Staram się nie wybiegać w przyszłość zbyt daleko, ale jednocześnie nie chcę spoczywać na laurach i planuję ciągle się rozwijać. Dlatego już niebawem spróbuję sił w roli producenta. Napisałem również scenariusz i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku uda mi się wyreżyserować na jego podstawie swój pierwszy film.