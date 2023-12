Wracamy do Vice City! "GTA VI" z pierwszym trailerem

Nowa odsłona serii " Grand Theft Auto " zabierze graczy do stanu Leonida, gdzie akcja rozgrywać się będzie na neonowych ulicach Vice City i jego okolicach. Sam Houser, założyciel Rockstar Games, podkreśla, że " GTA VI " będzie kolejnym krokiem naprzód w tworzeniu wciągających gier z otwartym światem, opartych na silnej narracji.Każda nowa część serii " GTA " zawsze wyznaczała nowe standardy w branży gier, a " GTA VI " zapowiada się na największą i najbardziej zaawansowaną odsłonę do tej pory. Premiera gry zaplanowana jest na rok 2025 i obejmie konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Czekacie na powrót do Vice City?