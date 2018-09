Plotka: Czwarty złoczyńca w "Spider-Man: Far From Home"

3 2 1



Czyżby Człowiek-Pająk w nowym filmie znów miał się zmierzyć z całą masą przeciwników? Jeśli wierzyć krążącym po sieci plotkom, odpowiedź brzmi "tak". Jednym z nich może być Molten Man.Źródłem plotki na temat obecności złoczyńcy wjest pewna firma zabawkarska. Ma ona ponoć zlecenie na realizację linii figurek powiązanych z kinowym widowiskiem. Jedną z pozycji jest właśnie figurka Molten Mana.Gdyby te rewelacje się potwierdziły, to jest to potencjalnie czwarty złoczyńca, który pojawi się w kontynuacji. Wcześniej bowiem mówiło się o tym, że w widowisku pojawi się Mysterio i Chameleon. Ma też powrócić Vulture.Prawdę poznamy najpóźniej na początku lipca przyszłego roku. To wtedy film trafi do kin.