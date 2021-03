Po 13 latach przerwy Ed Harris znów nakręci film

Aktor Ed Harris po raz trzeci stanie za kamerą, by wyreżyserować film. Projekt nosi tytuł "The Ploughmen". Jego poprzednie dzieła reżyserskie to " Pollock " w 2000 roku i " Appaloosa " w 2008. Harris sam napisał scenariusz. W głównych rolach pojawią się: Robert Duvall (" Wdowy ") i Garrett Hedlund (" The United States vs. Billie Holiday "). Na ekranie pojawi się również córka Harrisa Lily."The Ploughmen" będzie ekranizacją debiutanckiej powieści Kima Zupana. Jest to historia przedziwnej przyjaźni, jaka połączyła prześladowanego wspomnieniami młodego zastępcy szeryfa i wielokrotnego mordercy. Obaj siedzą naprzeciwko siebie w mrocznym pomieszczeniu lokalnego aresztu, odgrodzeni od siebie jedynie kratami. John Gload jest zabójcą tak biegłym w swoim fachu, że dopiero teraz, na starość, został schwytany. Valentine Millimaki pracuje na nocnej zmianie, dlatego ma nocami kontakt z osadzonym. Odkrywa, że ma z nim wiele wspólnego, szuka więc u niego porady...