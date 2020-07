Po 27 latach Julia Roberts, Denzel Washington w jednym filmie!

Na to musieliśmy czekać aż 27 lata. Po raz pierwszy od czasu " Raportu Pelikana Denzel Washington spotkają się na planie filmu fabularnego. Chodzi o projekt Sama Esmaila , twórcy seriali " Mr. Robot " i " Homecoming " (w którego pierwszym sezonie wystąpiła Roberts ).Film nosi tytuł "Leave The World Behind" i powstanie na bazie niewydanej jeszcze książki Rumaana Alama. Roberts Washington nie tylko w nim wystąpią, ale będą też współproducentami całości.O prawa do ekranizacji książki Alama biło się dziesięć wytwórni i platform. Ostateczna walka rozegrała się pomiędzy Netfliksem, Apple'em i MGM. Ostatecznie wygrała oferta platformy Netflix."Leave The World Behind" jest historią białej rodziny, której wakacje zostają przerwane przez niespodziewane przybycie czarnoskórych właścicieli domu, w którym się zatrzymali. Kiedy internet, telewizja, radio przestają działać, kiedy nie można się połączyć ze światem zewnętrznym za pomocą telefonów komórkowych i stacjonarnych, obie rodziny stają w obliczu niepewności, co się dzieje. Niedługo potem pojawiają się dziwne fale dźwiękowe, a zwierzęta zaczynają paniczną ucieczkę. Pomiędzy rodzinami zaczynają narastać konflikty, głównie na tle rasowym, na których wolą się skupić niż na niewiadomej, jaką jest stan świata. Roberts zagra matkę rodziny wynajmującej dom. Washington zagra jednego z właścicieli.