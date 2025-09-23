Podcast "Freaks and Geeks" #2: "To już jest koniec"

Na zbliżającej się 16. edycji American Film Festival Filmweb zawita z sekcją "Freaks and Geeks". W jej ramach na wielkim ekranie we Wrocławiu wspólnie pokażemy arcydzieła współczesnej komedii z USA. Przegląd tworzą takie tytuły jak: "Supersamiec", "Napoleon Wybuchowiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Z tej okazji Maciej Satora i Łukasz Muszyński, kuratorzy sekcji, przybywają ze specjalną serią podcastów poświęconych każdemu z prezentowanych tytułów. W pierwszym odcinku porozmawialiśmy o scenopisarskim debiucie Setha Rogena i Evana Goldberga, czyli "Supersamcu" (możecie go posłuchać, klikając TUTAJ). Dziś przyszła pora na kolejny projekt kanadyjskiego duetu – apokaliptyczne "To już jest koniec".
FREAKS AND GEEKS: Rozmawiamy o filmie "To już jest koniec"
Choć na językach "To już jest koniec
", my dopiero się rozkręcamy. Po dyskusji o "Supersamcu
", Maciej Satora i Łukasz Muszyński na tapet biorą kolejny projekt napisany przez Setha Rogena
i Evana Goldberga
. Efekt nieskrępowanej twórczej wolności obu komików to szalone kino apokaliptyczne, w którym największe gwiazdy Hollywood grają... same siebie. Co Jonah Hill
, James Franco
i Seth Rogen
zrobią, gdy za oknem szaleją pożary, a wielki demon chodzi roznegliżowany po Mieście Gwiazd? Jak po latach sprawdza się filmowy autotematyzm? W końcu – czy "To już jest koniec
" radzi sobie jako satyra na branżę, czy raczej jej zepsutych członków? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć w rozmowie Łukasz Muszyński
i Maciej Satora
.
16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Maciej Satora, Jan Lubaczewski oraz Łukasz Muszyński. Tekst kuratorski sekcji przygotował Maciej Satora. Kliknijcie TUTAJ,
żeby go przeczytać i dowiedzieć się o misji i celach przeglądu.
"To już jest koniec" – zwiastun filmu
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.