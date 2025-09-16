Newsy Filmy Podcast "Freaks and Geeks" #1: "Supersamiec"
Podcast / Filmy

Podcast "Freaks and Geeks" #1: "Supersamiec"

Filmweb autor: , /
https://www.filmweb.pl/news/Podcast+%22Freaks+and+Geeks%22.+Rozmawiamy+o+filmie+%22Supersamiec%22-162944
Podcast &quot;Freaks and Geeks&quot; #1: &quot;Supersamiec&quot;
źródło: Materiały prasowe
Na zbliżającej się 16. edycji American Film Festival Filmweb zawita z sekcją "Freaks and Geeks". W jej ramach na wielkim ekranie we Wrocławiu wspólnie pokażemy arcydzieła współczesnej komedii z USA. Przegląd tworzą takie tytuły jak: "Supersamiec", "Napoleon Wybuchowiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Z tej okazji Maciej Satora i Łukasz Muszyński, kuratorzy sekcji, przybywają ze specjalną serią podcastów poświęconych każdemu z prezentowanych tytułów. Na pierwszy ogień – "Supersamiec" Grega Mottoli z 2007 roku.

FREAKS AND GEEKS: Rozmawiamy o filmie "Supersamiec"





Każdy kolejny odcinek specjalnego podcastu "Freaks and Geeks", omawiający następny z filmów prezentowanych w sekcji, będzie ukazywał się co tydzień we wtorek. W pierwszym z nich porozmawiamy o filmie "Supersamiec" w reżyserii Grega Mottoli, a więc scenopisarskim debiucie Setha Rogena i Evana Goldberga. W trakcie rozmowy zastanowimy się nad znaczeniem filmu dla samego przeglądu, jak i amerykańskiej komedii tamtego okresu. Czy podobny film mógłby powstać teraz? Jak film broni się po 18 latach od premiery? W końcu: jakie są jego prawdziwe cele i intencje? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć Łukasz Muszyński i Maciej Satora.



16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Maciej Satora, Jan Lubaczewski oraz Łukasz Muszyński. Tekst kuratorski sekcji przygotował Maciej Satora. Kliknijcie TUTAJ, żeby go przeczytać i dowiedzieć się o misji i celach przeglądu.

"Supersamiec" – zwiastun filmu





Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

Powiązane artykuły Supersamiec

Zobacz wszystkie artykuły

Supersamiec  (2007)

 Supersamiec

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

"Mamy na Ciebie OKO" – 20. edycja Święta Niemego Kina

Filmy

"Teściowie" przejmują polskie kina. Padł rekord frekwencyjny 2025

1 komentarz
Wideo

Wyścigi konne i brutalna mafia. Teaser filmu "Wielka Warszawska"

Filmy

Jubileuszowe Święto Kina 20–21 września – bilety tylko 14 zł

Gry

PC? Konsole? Nie! Dziś gra się na komórkach

2 komentarze
Gry

Gry dla dorosłych bez wczesnego dostępu na Steam

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Agnieszka Holland kontra rewelacja Cannes

1 komentarz