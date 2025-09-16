Podcast "Freaks and Geeks" #1: "Supersamiec"

Na zbliżającej się 16. edycji American Film Festival Filmweb zawita z sekcją "Freaks and Geeks". W jej ramach na wielkim ekranie we Wrocławiu wspólnie pokażemy arcydzieła współczesnej komedii z USA. Przegląd tworzą takie tytuły jak: "Supersamiec", "Napoleon Wybuchowiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Z tej okazji Maciej Satora i Łukasz Muszyński, kuratorzy sekcji, przybywają ze specjalną serią podcastów poświęconych każdemu z prezentowanych tytułów. Na pierwszy ogień – "Supersamiec" Grega Mottoli z 2007 roku.
FREAKS AND GEEKS: Rozmawiamy o filmie "Supersamiec"
Każdy kolejny odcinek specjalnego podcastu "Freaks and Geeks", omawiający następny z filmów prezentowanych w sekcji, będzie ukazywał się co tydzień we wtorek. W pierwszym z nich porozmawiamy o filmie "Supersamiec
" w reżyserii Grega Mottoli
, a więc scenopisarskim debiucie Setha Rogena
i Evana Goldberga
. W trakcie rozmowy zastanowimy się nad znaczeniem filmu dla samego przeglądu, jak i amerykańskiej komedii tamtego okresu. Czy podobny film mógłby powstać teraz? Jak film broni się po 18 latach od premiery? W końcu: jakie są jego prawdziwe cele i intencje? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć Łukasz Muszyński
i Maciej Satora
.
16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Maciej Satora, Jan Lubaczewski oraz Łukasz Muszyński. Tekst kuratorski sekcji przygotował Maciej Satora. Kliknijcie TUTAJ,
żeby go przeczytać i dowiedzieć się o misji i celach przeglądu.
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.