Pokaz specjalny "Annette" w Polsce równolegle z premierą w Cannes

Takiego wydarzenia w polskich kinach jeszcze nie było! Po raz pierwszy w historii polscy widzowie wraz z gośćmi otwarcia festiwalu w Cannes będą mogli uczestniczyć w światowej premierze " Annette ", najnowszego filmu z Adamem Driverem i Marion Cotillard w reżyserii Leosa Caraxa. To bezprecedensowe wydarzenie to nasz prezent dla wszystkich spragnionych wielkich kinowych i muzycznych emocji.Już 6 lipca o godzinie 21:00 rozpocznie się światowa premiera " Annette " w Cannes i równocześnie wyjątkowy pokaz w ponad 100 kinach w Polsce. Podczas gdy Adam Driver Marion Cotillard pojawią się na czerwonych schodach, polscy widzowie zasiądą w kinowych fotelach i doświadczą tych samych canneńskich emocji, odkrywając jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku. Bilety na to niepowtarzalne wydarzenie są już dostępne w sprzedaży!– powiedział dyrektor festiwalu w Cannes, Pierre Lescure. Z kolei dyrektor artystyczny festiwalu, Thierry Fremaux, dodał, że organizatorzy nie mogli wymarzyć sobie piękniejszego i bardziej spektakularnego powrotu do Pałacu Festiwalowego.– podsumował Fremaux.Lista kin, które zagrają film w ramach specjalnego wydarzenia "Annette równolegle w Cannes i polskich kinach" w dn. 6 lipca o godz. 21:00:Bełchatów | HeliosBiałystok | Helios AlfaBiałystok | Helios BiałaBiałystok | Helios JurowieckaBiałystok | Kino ForumBielsko-Biała | HeliosBydgoszcz | Cinema City FocusBydgoszcz | HeliosDąbrowa Górnicza | HeliosGdańsk | Kino Kameralne CafeGdańsk | Cinema1Gdańsk | Helios AlfaGdańsk | Helios ForumGdańsk | Helios MetropoliaGdynia | Gdyńskie Centrum FilmoweGdynia | HeliosGliwice | Cinema City ForumGniezno | HeliosGorzów Wielkopolski | HeliosGrudziądz | HeliosJelenia Góra | HeliosKalisz | HeliosKalisz | Kino CentrumKatowice | Cinema City Punkt 44Katowice | HeliosKatowice | Kino ŚwiatowidKędzierzyn-Koźle | HeliosKielce | HeliosKonin | HeliosKraków | Cinema City BonarkaKraków | Cinema City KazimierzKraków | Kino Pod BaranamiKraków | Kino KikaKraków | Kino MikroKrosno | HeliosLegionowo | HeliosLegnica | HeliosLubin | HeliosLublin | Cinema City PlazaLublin | Kino BajkaŁódź | Cinema City ManufakturaŁódź | Helios SukcesjaŁódź | Kino CharlieNowy Sącz | HeliosOlsztyn | HeliosOlsztyn | Kino Studyjne Awangarda 2Opole | Helios KarolinkaOpole | Helios SolarisOstrów Wielkopolski | HeliosPabianice | HeliosPiła | HeliosPiotrków Trybunalski | HeliosPłock | HeliosPoznań | Cinema City KinepolisPoznań | Cinema City PlazaPoznań | HeliosPoznań | Kino PałacowePoznań | Kino MuzaPoznań | Kino RialtoPoznań | Kino Apollo TeatrPrzemyśl | HeliosRadom | HeliosRzeszów | Helios Galeria RzeszówRzeszów | Helios Powstańców WarszawyRzeszów | Kino ZorzaSiedlce | HeliosSosnowiec | HeliosStalowa Wola | HeliosStarachowice | HeliosSuwałki | Kino Cinema LumiereSzczecin | Helios Outlet ParkSzczecin | Helios CHR KupiecSzczecin | Kino PionierTczew | HeliosTomaszów Mazowiecki | HeliosToruń | Cinema City Czerwona DrogaWarszawa | Cinema City ArkadiaWarszawa | Cinema City MokotówWarszawa | Cinema City PromenadaWarszawa | Cinema City SadybaWarszawa | Helios Blue CityWarszawa | Kino MuranówWarszawa | Kino AtlanticWarszawa | KinotekaWarszawa | Kino WisłaWarszawa | U-jazdowskiWołomin | HeliosWrocław | Cinema City WroclaviaWrocław | Helios Aleja BielanyWrocław | Helios Magnolia ParkWrocław | Kino Nowe HoryzontyWrocław | Dolnośląskie Centrum FilmoweWrocław | Oh KinoZamość | Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"Żory | Helios,oraz w wybranych kinach sieci Multikino. Annette " to historia miłości słynnego komika Henry'ego i Ann, śpiewaczki o międzynarodowej sławie. W świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę. Ich życie odmienią narodziny pierwszego dziecka, Annette, dziewczynki o wyjątkowym darze. Do swojej pierwszej anglojęzycznej produkcji Leos Carax zaangażował zdobywczynię Oscara Marion Cotillard oraz nominowanego do Oscara Adama Drivera . Scenariusz, muzykę i piosenki do filmu stworzył zespół Sparks.