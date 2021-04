Cannes 2021: Leos Carax na otwarcie 74. edycji festiwalu

Organizatorzy 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes ogłosili film otwarcia tegorocznej imprezy. Honor ten przypadł " Annette ". Zobaczcie zwiastun:Film jest pierwszym angielskojęzyczny dziełem reżysera Leosa Caraxa . Jego gwiazdami są Marion Cotillard Akcja " Annette " rozgrywa się we współczesnym Los Angeles. Jest to historia Henry'ego, komika stand-upowego i Ann, międzynarodowej gwiazdy piosenki. W świetle reflektorów wydają się parą idealną: zdrową, szczęśliwą, zachwycającą. Narodziny ich pierwszego dziecka - Annette, tajemniczej dziewczynki o niezwykłym przeznaczeniu - zmieni ich życie.Festiwal w Cannes ruszy 6 lipca i potrwa do 17 lipca. Oficjalną selekcję mamy poznać pod koniec maja.