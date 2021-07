CANNES 2021: Festiwal ruszył! Recenzujemy "Annette"

"Słyszałem, że lubicie śpiew..." - recenzja filmu "Annette", reż. Leos Carax

Święto kina czas zacząć - 74. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes wystartował! Choć rzeczywistość mamy kryzysową, zaś impreza na Lazurowym Wybrzeżu spełnia wszystkie kryteria festiwalu filmowego w czasach zarazy, Cannes to wciąż Cannes - ziemia obiecana dla miłośników kina artystycznego i prestiżowa rywalizacja o najważniejszą festiwalową nagrodę świata - Złotą Palmę.Na dobry początek recenzja musicalu " Annette " z Adamem Driverem Marion Cotillard w reżyserii neobarokowego mistrza, Leosa Caraxa . Czy film otwarcia przypadł do gustu Michałowi Walkiewiczowi?Całą recenzję przeczytacie TUTAJ Festiwal w Cannes potrwa do 17 lipca. A my codziennie będziemy dostarczać Wam świeże recenzje, wywiady i komentarze. Nie zapomnijcie zajrzeć też na nasz Instagram, gdzie Michał od czasu do czasu opowie Wam, czym aktualnie żyje filmowe Cannes.