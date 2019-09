Polski zwiastun nagrodzonej w Cannes "Wysokiej dziewczyny"

3 2 1



Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna najnowszego filmu Kantemira Bałagowa , reżyseramiała swoją premierę w Cannes , gdzie otrzymała nagrodę FIPRESCI dla najlepszego obrazu sekcji Un Certain Regard.Zwiastun znajdziecie poniżej:W nowym filmie Kantemira Bałagowa , oglądamy miasto i ludzi podnoszących się z ruin. Opowieść o dwóch przyjaciółkach, które pragną otrząsnąć się z wojennej traumy, toczy się w 1945 roku w Leningradzie, który dochodzi do siebie po latach oblężenia. Bohaterki, Masza i Ija, próbują nie tylko zapomnieć o tym, czego doświadczyły, ale także przypomnieć sobie kim były, nim zardzewiały ich plany, emocje i uczucia. Inspiracją dla młodego reżysera był wstrząsający reportaż noblistki Swietłany Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" i tym, co wspaniały film Bałagowa czyni wyjątkowym, jest właśnie kobieca perspektywa. Reżyser nie skupia się więc na heroicznych wojennych czynach, lecz na nowo definiuje bohaterstwo: jako codzienne drobne zwycięstwa życia nad śmiercią, nadziei nad żałobą, młodości nad dramatycznymi doświadczeniami.trafi do kin 11 października.