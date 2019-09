OSCARY 2020: Dołączają Włochy, Dania, Rosja i inni

Do 78 wzrosła liczba państw, które zgłosiły chęć rywalizacji o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku o statuetkę walczyły filmy z 87 krajów. W ostatnim czasie swoich reprezentantów ogłosili: Włochy, Dania, Rosja, Armenia, Luksemburg i Wietnam.Włochy to kraj, który najwięcej razy wygrywał oscarową rywalizację (ma 13 statuetek). O powiększenie dystansu nad konkurencją powalczy, który miał swoją premierę w Cannes . Jest to historia mafijnego bossa Tommaso Buscetty, który zdradził towarzyszy stając się informatorem policji.Reżyseremjest Marco Bellocchio , którego filmy dwukrotnie (bezskutecznie) walczyły o Oscara dla Włoch. Były to:Duńczycy wybrali film, który odniósł już w Ameryce sukces. To nagrodzona przez publiczność Sundance . Jest to opowieść prawniczki specjalizującej się w pomocy nieletnim ofiarom przemocy seksualnej, która wdaje się w romans z nastoletnim synem męża z pierwszego małżeństwa.Dania ma na swoim koncie trzy zwycięstwa w tej kategorii.Rosja zgłosiła do wyścigu docenioną na festiwalu w Cannes . Bohaterkami są mieszkanki Leningradu, które próbują powrócić do normalności po zakończeniu II wojny światowej.Od czasu rozpadu ZSRR Rosja zdobyła jednego Oscara.Po raz ósmy o statuetkę spróbuje powalczyć Armenia. Kandydatem został. Film składa się z trzech opowieści osadzonych w różnych epokach: współcześnie, w 1915 roku i w XI wieku.Armenia nie zdobyła do tej pory nawet nominacja.Luksemburg postanowił zgłosić do rywalizacji doceniony w ubiegłym roku na festiwalu w Wenecji obraz. Komediodramat opowiada o konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale większość zdjęć nakręcono właśnie w Luksemburgu.Kraj ten dotychczas nie miał szczęścia do Oscarów i nie otrzymał żadnej nominacji.Z kolei Wietnam wybrał kino akcji -. To historia byłej zabójczyni, która musi sobie przypomnieć dawne umiejętności, kiedy jej córka została porwana.Wietnam po raz 16 będzie walczyć o Oscara. Póki co ma jedną nominację wywalczoną ponad ćwierć wieku temu.Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów do Oscara. Do tej pory zrobiły to:Albania:Algieria:Argentyna:Armenia:Austria:Bangladesz:Belgia:Boliwia:Bośnia i Hercegowina:Brazylia:Bułgaria:Chile:Chorwacja:Czarnogóra:Czechy:Dania:Dominikana:Egipt:Ekwador:Estonia:Etiopia:Filipiny:Finlandia:Francja:Ghana:Grecja:Gruzja:Hiszpania:Holandia:Hongkong:Indie:Indonezja:Iran:Izrael:Japonia:Kambodża:Kanada:Kenia:Kirgistan:Kolumbia:Korea Południowa:Kosowo:Kostaryka:Kuba:Litwa:Luksemburg:Łotwa:Macedonia Północna:Maroko:Meksyk:Nepal:Niemcy:Norwegia:Pakistan:Palestyna:Panama:Peru:Polska:Portugalia:Rosja:RPA:Rumunia:Serbia:Słowacja:Słowenia:Szwajcaria:Szwecja:Tajlandia:Tajwan:Tunezja:Turcja:Uganda:Ukraina:Urugwaj:Wenezuela:Węgry:Wietnam:Włochy: