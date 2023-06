Powstaje film "Umbrella Chronicles". Czy to sequel "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City"?

Wracamy do Raccoon City?



Zwiastun filmu "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City"



Już niedługo w kanadyjskim mieście Greater Sudbury mają rozpocząć się zdjęcia do filmu. Serwis Joblo spekuluje, iż jest to sequelSkąd te przypuszczenia? Po pierwsze, " Raccoon City " również było kręcone w Greater Sudbury. Po drugie, za realizację obu filmów odpowiada to samo studio - Raccoon HG Film Productions. Po trzecie, tytułowa Umbrella to doskonale znana wszystkim fanom marki " Resident Evil " złowieszcza korporacja odpowiedzialna za globalną epidemię zombie. Witajcie w Raccoon City " to film inspirowany cyklem gier " Resident Evil " i niepowiązany w żaden sposób z serią wyreżyserowaną przez Paula W.S. Andersona . Za kamerą stanął Johannes Roberts (" Podwodna pułapka ", " Po tamtej stronie drzwi "). Główne role zagrali Kaya Scodelario Fabuła filmu prezentuje się następująco: niegdyś kwitnąca życiem siedziba giganta farmaceutycznego Umbrella Corporation, Raccoon City, jest teraz umierającym miastem na Środkowym Zachodzie. Exodus firmy sprawił, że miasto stało się pustkowiem. Co gorsza pod powierzchnią ziemi zdaje się buzować mroczna siła. Kiedy zło zostaje uwolnione, grupa ocalałych musi współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za tym miejscem i przetrwać noc. Resident Evil " to najbardziej kasowa na świecie seria horrorów stworzona przez japońskie studio Capcom. Cyklowi początek dała gra wideo z 1996 roku, która szybko doczekała się szeregu kontynuacji. Z czasem pod banderą "Resident Evil" zaczęły również powstawać filmy, seriale telewizyjne, komiksy, powieści oraz słuchowiska.