Powstaje remake "W samo południe"

Klasyczny westernz 1952 roku doczeka się remake'u. Wdowa po legendarnym producencie Stanleyu Kramerze Karen Kramer , dobiła targu z reżyserem Davidem L. Huntem ) oraz Thomasem Olaimeyem z Classical Entertainment.To już jej trzecie podejście do nowej wersji filmu. Dwa lata temu projekt znajdował się pod skrzydłami Relativity Media, lecz poważne problemy finansowe studia przeszkodziły w jego realizacji. Z kolei w 2000 roku udało jej się wyprodukować telewizyjną adaptację dla telewizji TNT/TBS.Na planie kolejnego filmu Kramer będzie pełnić rolę producentki wykonawczej. Hunt z kolei napisze scenariusz i zajmie się reżyserią filmu.Oryginał opowiadał historię stróża prawa Willa Kane'a ( Gary Cooper ), który samotnie bronił tchórzliwych mieszkańców miasteczka przed bandą szukających zemsty kryminalistów. Film Freda Zinnemana zdobył cztery Oscary, w tym za główną rolę męską oraz najlepszą piosenkę "High Noon (Do Not Forsake Me, Oh My Darlin')"