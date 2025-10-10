Newsy Filmy Multimedia "Mortal Kombat II": Kitana w akcji! Zobacz nowe zdjęcie
Filmy / Multimedia

"Mortal Kombat II": Kitana w akcji! Zobacz nowe zdjęcie

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Mortal+Kombat+II%22%3A+Kitana+w+akcji+Zobacz+nowe+zdj%C4%99cie-163332
&quot;Mortal Kombat II&quot;: Kitana w akcji! Zobacz nowe zdjęcie
źródło: materialy promocyjne
Choć premiera "Mortal Kombat II" została przesunięta na przyszły rok, producenci nie dają zapomnieć fanom o projekcie. W oczekiwaniu, aż widowisko trafi na ekrany, podzielili się nowym zdjęciem jednej z ulubionych postaci z gry.

"Mortal Kombat II": Kitana na nowym zdjęciu z planu


Magazyn Entertainment Weekly podzielił się nowym zdjęciem z planu "Mortal Kombat II". Widzimy na nim Adeline Rudolph jako Kitanę – wojowniczkę władającą zabójczym wachlarzem. Mówi się, że ma ona odegrać równie ważną rolę jak Johnny Cage (Karl Urban). Fotografię możecie zobaczyć poniżej:


Rudolph zdradziła, że losy Kitany będą mocno powiązane z Johnnym Cage'em, a fakt, że bohater nie jest tak doświadczonym wojownikiem jak ona, ma prowadzić do serii komicznych sytuacji. 

Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid, reżyser "Mortal Kombat" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em (Karl Urban), Baraką (CJ Bloomfield) i Scorpionem (Hiroyuki Sanada) walczyć będą też m.in. Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax (Mehcad Brooks), Liu Kang (Ludi Lin), Kitana (Adeline Rudolph) i Shao Kahn (Martyn Ford).

Skąd znamy Adeline Rudolph?


Adeline Rudolph to urodzona w Hongkongu aktorka najlepiej znana z roli Agathy w serialu "Chilling Adventures of Sabrina". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją też w filmie "Hellboy: Wzgórza nawiedzonych" oraz serialach "Riverdale", "Resident Evil: Remedium" i "Laid". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza "Mortal Kombat II" znajdziemy m.in. horror "Do Not Enter" oraz serial "Neagley". 

Zobacz zwiastun widowiska "Mortal Kombat II"


"Mortal Kombat II" trafi na ekrany w maju przyszłego roku. Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage – przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków. Zobaczcie, jak sobie radzi, w zwiastunie:


Powiązane artykuły Mortal Kombat II

Zobacz wszystkie artykuły

Mortal Kombat II  (2026)

 Mortal Kombat II

Mortal Kombat  (2021)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat  (1995)

 Mortal Kombat

Mortal Kombat 2: Unicestwienie  (1997)

 Mortal Kombat 2: Unicestwienie

Najnowsze Newsy

Filmy

Nowi "X-Men" z datą premiery. Kiedy zobaczymy widowisko Marvela?

Filmy

Gotowi na zemstę La Llorony?

3 komentarze
Filmy

Pisarz krytykuje: "Jedna bitwa po drugiej" to lewicowa agitka?

33 komentarze
Gry

Fani "Obliviona" wprowadzeni w błąd. Płyta z grą bez pełnej gry

1 komentarz
Seriale

Grał prawnika, teraz sam może go potrzebować

4 komentarze
Filmy

Garfield w "Avengers: Doomsday"? Jednoznaczna odpowiedź

6 komentarzy
VOD Seriale

"Harry Potter": Kogo zagra Lambert Wilson i jak wygląda Hogwart?

8 komentarzy