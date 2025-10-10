"Mortal Kombat II": Kitana w akcji! Zobacz nowe zdjęcie

Choć premiera "Mortal Kombat II" została przesunięta na przyszły rok, producenci nie dają zapomnieć fanom o projekcie. W oczekiwaniu, aż widowisko trafi na ekrany, podzielili się nowym zdjęciem jednej z ulubionych postaci z gry.
"Mortal Kombat II": Kitana na nowym zdjęciu z planu
Magazyn Entertainment Weekly podzielił się nowym zdjęciem z planu "Mortal Kombat II
". Widzimy na nim Adeline Rudolph
jako Kitanę
– wojowniczkę władającą zabójczym wachlarzem. Mówi się, że ma ona odegrać równie ważną rolę jak Johnny Cage
(Karl Urban
). Fotografię możecie zobaczyć poniżej: Rudolph
zdradziła, że losy Kitany
będą mocno powiązane z Johnnym Cage'em
, a fakt, że bohater nie jest tak doświadczonym wojownikiem jak ona, ma prowadzić do serii komicznych sytuacji.
Za sterami produkcji ponownie stanął Simon McQuoid
, reżyser "Mortal Kombat
" z 2021 roku. Na ekranie poza Johnnym Cage'em
(Karl Urban
), Baraką
(CJ Bloomfield
) i Scorpionem
(Hiroyuki Sanada
) walczyć będą też m.in. Sonya Blade
(Jessica McNamee
), Jax
(Mehcad Brooks
), Liu Kang
(Ludi Lin
), Kitana
(Adeline Rudolph
) i Shao Kahn
(Martyn Ford
).
Skąd znamy Adeline Rudolph?Adeline Rudolph
to urodzona w Hongkongu aktorka najlepiej znana z roli Agathy w serialu "Chilling Adventures of Sabrina
". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją też w filmie "Hellboy: Wzgórza nawiedzonych
" oraz serialach "Riverdale
", "Resident Evil: Remedium
" i "Laid
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza "Mortal Kombat II" znajdziemy m.in. horror "Do Not Enter" oraz serial "Neagley".
Zobacz zwiastun widowiska "Mortal Kombat II"
"Mortal Kombat II
" trafi na ekrany w maju przyszłego roku. Bohaterem tej części cyklu będzie grany przez Karla Urbana Johnny Cage
– przebrzmiały hollywoodzki gwiazdor, który niespodziewanie zostaje wciągnięty w świat krwawych pojedynków. Zobaczcie, jak sobie radzi, w zwiastunie: