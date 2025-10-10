Grał prawnika, teraz sam może go potrzebować. David Del Rio zwolniony z serialu "Matlock"

David Del Rio w atmosferze skandalu pożegnał się ze swoją rolą w serialu "Matlock". Jak podaje The Hollywood Reporter, odpowiedzialna za produkcję stacja CBS zwolniła go po oskarżeniach o napaść seksualną.
David Del Rio zwolniony, jego postać zniknie z serialu. Co się stało?
Oskarżenia wobec Del Rio
wysunęła jedna z aktorek, której nazwisko nie zostało ujawnione. Stacja potraktowała zgłoszenie poważnie i przeprowadziła wewnętrzne śledztwo. W jego wyniku ekranowy Billy Martinez został zwolniony i odeskortowany poza plan.
Do sytuacji doszło w połowie zdjęć do drugiego sezonu, którego premierowy odcinek ma trafić na ekrany już w najbliższą niedzielę. Aktualnie trwa zaplanowana wcześniej przerwa w produkcji. Prace na planie zostaną wznowione w listopadzie. Wiadomo już, że scenarzyści usuną z przyszłych odcinków postać Billy'ego Martineza.
Skąd znamy Davida Del Rio?David Del Rio
znany jest m.in. ze zrealizowanych dla Netfliksa dwóch części "Kalifornijskich świąt
", młodzieżowej komedii "Wymarzony luzer
" oraz takich seriali jak "Brygada
","Piekarz i piękna
" czy "Maggie
". "Matlock
" aktualnie zamyka jego filmografię.
Zobacz zwiastun serialu "Matlock"
Dramat sądowy "Matlock
", będący nową wersją popularnego na przełomie lat 80. i 90. serialu z Andym Griffithem
w tytułowej roli, zadebiutował we wrześniu ubiegłego roku. Pierwszy sezon w ciagu 35 dni zgromadził przed ekranami (na różnych platformach) 16 milionów widzów. W Madeline Matlock – prawniczkę, która wraca do pracy w prestiżowej kancelarii – wciela się Kathy Bates
. Towarzyszą jej m.in. Skye P. Marshall
, Leah Lewis
i Jason Ritter
. Zobaczcie zwiastun: