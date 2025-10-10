Newsy Seriale Grał prawnika, teraz sam może go potrzebować. David Del Rio zwolniony z serialu "Matlock"
The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Matlock%22%3A+David+Del+Rio+zwolniony+z+serialu+za+napa%C5%9B%C4%87+seksualn%C4%85+na+aktork%C4%99-163326
źródło: Getty Images
autor: Paul Archuleta
David Del Rio w atmosferze skandalu pożegnał się ze swoją rolą w serialu "Matlock".  Jak podaje The Hollywood Reporter, odpowiedzialna za produkcję stacja CBS zwolniła go po oskarżeniach o napaść seksualną.

David Del Rio zwolniony, jego postać zniknie z serialu. Co się stało?


Oskarżenia wobec Del Rio wysunęła jedna z aktorek, której nazwisko nie zostało ujawnione. Stacja potraktowała zgłoszenie poważnie i przeprowadziła wewnętrzne śledztwo. W jego wyniku ekranowy Billy Martinez został zwolniony i odeskortowany poza plan. 


Do sytuacji doszło w połowie zdjęć do drugiego sezonu, którego premierowy odcinek ma trafić na ekrany już w najbliższą niedzielę. Aktualnie trwa zaplanowana wcześniej przerwa w produkcji. Prace na planie zostaną wznowione w listopadzie. Wiadomo już, że scenarzyści usuną z przyszłych odcinków postać Billy'ego Martineza.

Skąd znamy Davida Del Rio?


David Del Rio znany jest m.in. ze zrealizowanych dla Netfliksa dwóch części "Kalifornijskich świąt", młodzieżowej komedii "Wymarzony luzer" oraz takich seriali jak "Brygada","Piekarz i piękna" czy "Maggie". "Matlock" aktualnie zamyka jego filmografię. 

Zobacz zwiastun serialu "Matlock"


Dramat sądowy "Matlock", będący nową wersją popularnego na przełomie lat 80. i 90. serialu z Andym Griffithem w tytułowej roli, zadebiutował we wrześniu ubiegłego roku. Pierwszy sezon w ciagu 35 dni zgromadził przed ekranami (na różnych platformach) 16 milionów widzów. W Madeline Matlock – prawniczkę, która wraca do pracy w prestiżowej kancelarii – wciela się Kathy Bates. Towarzyszą jej m.in. Skye P. Marshall, Leah Lewis i Jason Ritter. Zobaczcie zwiastun:




