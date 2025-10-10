Newsy Filmy Andrew Garfield jako Spider-Man w "Avengers: Doomsday"? Jednoznaczna odpowiedź
Filmy

Andrew Garfield jako Spider-Man w "Avengers: Doomsday"? Jednoznaczna odpowiedź

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Andrew+Garfield+jako+Spider-Man+w+%22Avengers%3A+Doomsday%22+Jednoznaczna+odpowied%C5%BA-163325
Andrew Garfield jako Spider-Man w &quot;Avengers: Doomsday&quot;? Jednoznaczna odpowiedź
źródło: Materiały prasowe
Czy Andrew Garfield wystąpi jeszcze jako Spider-Man? W widowisku "Avengers: Doomsday" ma być tłoczno od gwiazd – czy znajdzie się wśród nich miejsce dla niego? Aktor udzielił właśnie kategorycznej odpowiedzi.

Czy Andrew Garfield wróci jako Człowiek-pająk?




Podczas wywiadu z Andrew Garfieldem dla magazynu GQ padło pytanie: Czy Tobey Maguire i Andrew Garfield pojawią się jako Spider-Manowie w "Avengers: Doomsday"?
   
Nie. Cholernie jednoznaczne nie, odparł Garfield.
    
Pytanie, na ile możemy wierzyć aktorowi: przed premierą "Spider-Mana: Bez drogi do domu" aktor zaprzeczał, że zobaczymy go w filmie, po czym pojawił się na ekranie u boku Maguire'a.

Poza tym nawet jeśli Garfield ani Maguire nie pojawią się w "Avengers: Doomsday", za rogiem czai się już "Avengers: Secret Wars". Zwróćcie uwagę, że "jednoznaczna" odpowiedź aktora odnosi się tylko do jednego z dwóch nadchodzących widowisk o Avengers.

Pytanie, czy chcielibyście ponownie zobaczyć go tej roli.

"Po polowaniu" – zwiastun



Najbliższa premiera z udziałem aktora to "Po polowaniu" Luki Guadagnino, gdzie Garfield zagrał u boku Julii Roberts i Ayo Edebiri. Bohaterką filmu jest wykładowczyni akademicka zmuszona zmierzyć się ze swoją przeszłością, gdy wobec jej kolegi padają poważne oskarżenie.

Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Nowi "X-Men" z datą premiery. Kiedy zobaczymy widowisko Marvela?

Filmy Multimedia

"Mortal Kombat II": Kitana w akcji! Zobacz nowe zdjęcie

2 komentarze
Filmy

Gotowi na zemstę La Llorony?

3 komentarze
Filmy

Pisarz krytykuje: "Jedna bitwa po drugiej" to lewicowa agitka?

33 komentarze
Gry

Fani "Obliviona" wprowadzeni w błąd. Płyta z grą bez pełnej gry

1 komentarz
Seriale

Grał prawnika, teraz sam może go potrzebować

4 komentarze
VOD Seriale

"Harry Potter": Kogo zagra Lambert Wilson i jak wygląda Hogwart?

8 komentarzy