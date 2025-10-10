Andrew Garfield jako Spider-Man w "Avengers: Doomsday"? Jednoznaczna odpowiedź

Czy Andrew Garfield wystąpi jeszcze jako Spider-Man? W widowisku "Avengers: Doomsday" ma być tłoczno od gwiazd – czy znajdzie się wśród nich miejsce dla niego? Aktor udzielił właśnie kategorycznej odpowiedzi.
Czy Andrew Garfield wróci jako Człowiek-pająk?
Podczas wywiadu z Andrew Garfieldem dla magazynu GQ padło pytanie: Czy Tobey Maguire i Andrew Garfield pojawią się jako Spider-Manowie w "Avengers: Doomsday"? Nie. Cholernie jednoznaczne nie
, odparł Garfield
.
Pytanie, na ile możemy wierzyć aktorowi: przed premierą "Spider-Mana: Bez drogi do domu
" aktor zaprzeczał, że zobaczymy go w filmie, po czym pojawił się na ekranie u boku Maguire'a
. Poza tym nawet jeśli Garfield ani Maguire nie pojawią się w "Avengers: Doomsday", za rogiem czai się już "Avengers: Secret Wars".
Zwróćcie uwagę, że "jednoznaczna" odpowiedź aktora odnosi się tylko do jednego z dwóch nadchodzących widowisk o Avengers.
Pytanie, czy chcielibyście ponownie zobaczyć go tej roli.
"Po polowaniu" – zwiastun
Najbliższa premiera z udziałem aktora to "Po polowaniu
" Luki Guadagnino
, gdzie Garfield
zagrał u boku Julii Roberts
i Ayo Edebiri
. Bohaterką filmu jest wykładowczyni akademicka zmuszona zmierzyć się ze swoją przeszłością, gdy wobec jej kolegi padają poważne oskarżenie.