Powstanie aktorski spin-off "Jurassic World". Jako serial

Dotychczasowe dwa filmu z cyklunie zaspokoiły Waszego głodu na dinozaury we współczesnym świecie? Krótkometrażówka i wizja trzeciej części kinowego cyklu to też dla Was za mało? Jeśli na oba pytania odpowiedzieliście twierdząco, to poniższa wiadomość na pewno Was ucieszy.Portal Geeks WorldWide twierdzi, że powstanie aktorski serial stanowiący spin-off. Niestety strona nie podaje żadnych szczegółów projektu. Ujawnia jedynie, że zdjęcia kręcone będą w Vancouver.Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy serialowy spin-off. W tym roku na platformie Netflix ma mieć swoją premierę serial animowany. Będzie to opowieść o grupie nastolatków na obozie letnim na wyspie Isla Nublar. Gdy dinozaury wydostają się z klatek i zaczynają siać zniszczenie, bohaterowie muszą połączyć siły, aby przeżyć.