Poznajcie VASCO, jednego z towarzyszy w "Starfield"

Do premiery " Starfield " zostało już tylko siedem miesięcy, więc maszyna marketingowa Bethesdy powoli się rozpędza i co jakiś czas poznajemy nowe informacje dotyczące tego projektu. Dziś mamy okazję zapoznać się z VASCO, jednym z towarzyszy dostępnych w świecie gry. Na poniższym materiale wideo możecie zobaczyć jego krótką prezentację.Pomysł na " Starfield " narodził się w Bethesdzie już lata temu, jednak dopiero w 2013 zarejestrowano oficjalnie nazwę gry. Po premierze " Fallouta 4 " w 2015 roku rozpoczął się już aktywny dewelopment, a w połowie 2018 " Starfield " wyszedł już z fazy pre-produkcji i był w grywalnym stanie. Wciąż jednak nie wiemy tak naprawdę czym będzie ta gra, ale wszystko wskazuje na to, że latem odbędzie się oficjalna prezentacja rozgrywki. Starfield " zadebiutuje 11 listopada tego roku na konsolach Xbox Series X|S oraz komputerach PC. Tego dnia będziecie mogli ją zarówno kupić w wydaniu cyfrowym lub pudełkowym, jak i pobrać bez dodatkowych opłat w ramach usługi Xbox Game Pass.