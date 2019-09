Poznajcie kandydatów do roli Księcia z "Małej Syrenki"

Getty Images © Roy Rochlin



Jak podaje portal Deadline, Disney jest bliski wybrania Księcia do baśniowego widowiska, czyli aktorskiej wersji. Na próby przed kamerą, które odbyły się na początku tygodnia, zaproszono dwóch aktorów. Oto oni:Pierwotnie rolę Księcia Eryka zaproponowano Harry'emu Stylesowi . Ten jednak nie przyjął oferty.Oryginał był historią Ariel, córki władcy oceanów. Bohaterka za wszelką cenę chce trafić do świata ludzi. Działając pod wpływem emocji, zawiera układ ze złą czarownicą morską Urszulą. Zgadza się oddać swój głos i ogon w zamian za parę nóg i szansę ponownego spotkania przystojnego księcia Eryka, którego uratowała po katastrofie statku. Wkrótce Ariel odkrywa, że milczenie wcale nie jest złotem, a korzyści, które odniosła dzięki układowi z Urszulą, są co najmniej wątpliwe.Za aktorską wersję odpowiada Rob Marshall ).