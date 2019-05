Prawdziwy Mandaryn zawita do kinowego uniwersum Marvela?

Zwrot akcji zzwiązany z postacią Mandaryna do dziś budzi mieszane uczucia wśród fanów. Dla jednych to błyskotliwy przykład gry z oczekiwaniami, dla drugich - świętokradztwo. Całkiem możliwe jednak, że fani domagający się bardziej klasycznej filmowej wersji Mandaryna dostaną to, o czym marzą.Komiksowy Mandaryn to potomek Czyngis-chana, który zamierza zawładnąć światem przy pomocy dziesięciu pierścieni dających mu nadludzkie moce.wydawały się przygotowywać nadejście właśnie takiej postaci - z tą różnicą, że zamiast cudownymi pierścieniami filmowy Mandaryn miał władać organizacją terrorystyczną Ten Rings. Wokazało się jednak, że "Mandaryn" to zmyłka, brytyjski aktor Trevor Slattery ( Ben Kingsley ) zatrudniony do omamienia mediów, by ukryć zbrodnicze intencje innego czarnego charakteru.Furtkę do pojawienia się właściwego Mandaryna otworzył jednak krótkometrażowy film, w którym uwięziony Slattery odkrywał, że prawdziwy Mandaryn istnieje i nie jest zadowolony, że ktoś się pod niego podszywał. Wygląda na to, że Marvel zamierza pociągnąć dalej ten wątek. Kevin Feige , szef Marvel Studios, odpowiedział ostatnio na pytania fanów podczas sesji na portalu Reddit. Zapytany o to, czy są plany, by wykorzystać organizację Ten Rings albo "prawdziwego" Mandaryna, odparł po prostu: "Tak".Czekacie na prawdziwego Mandaryna? Jak myślicie, w jakim nadchodzącym filmie Marvela może się pojawić?