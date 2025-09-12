Nowa twarz w obsadzie 2. sezonu "Uznanego za niewinnego"

Trwają prace nad drugim sezonem antologii "Uznany za niewinnego". Do obsady dołączyła właśnie nowa osoba.
Matthew Rhys w drugim sezonie "Uznanego za niewinnego"
Drugi sezon "Uznanego za niewinnego
" będzie adaptacją książki Jo Murray "Dissection of a Murder", której premiera zaplanowana jest na maj przyszłego roku. Jej bohaterka, Leila Reynolds, to młoda adwokatka. Niespodziewanie zostaje wybrana na obrończynię Jacka Millmana – mężczyznę oskarżonego o morderstwo szanowanego sędziego. Sprawa wydaje się niemożliwa do wygrania, szczególnie że Millman nie chce mówić. Upiera się jednak, aby reprezentowała go właśnie Reynolds. Wkrótce bohaterka będzie musiała nie tylko walczyć o swojego klienta, ale także ukrywać mroczny sekret ze swojej przeszłości.
Getty Images © Michael Loccisano
Matthew Rhys na premierze serialu "Towards Zero"Rhys
dołączył do Rachel Brosnahan
i Jacka Reynora
, których udział ogłoszono już wcześniej. Na razie nie wiadomo, jaka przypadła mu rola. Showrunnerami drugiego sezonu będą David E. Kelley
i Erica Lipez
. Do ról producentów wykonawczych powrócą [/person]J.J. Abrams
i Jake Gyllenhaal
.
Skąd znamy Matthew RhysaMatthew Rhys
najlepiej znany jest z serialu "Zawód: Amerykanin
". Rola w nim przyniosła mu w 2018 roku nagrodę Emmy dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Perry Mason
", "Ugotowany
", "Czwarta władza
", "Mowgli: Legenda dżungli
" czy "Cóż za piękny dzień
". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Saturday Night
" i miniserialu "Towards Zero
". Aktualnie jego filmografię zamyka thriller "Hallow Road
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu South by Southwest.
"Uznany za niewinnego" – zwiastun pierwszego sezonu
Pierwszy sezon serialu "Uznany za niewinnego
" trafił na Apple TV+ w czerwcu ubiegłego roku. Główną rolę zagrał Jake Gyllenhaal
. Przypominamy zwiastun: