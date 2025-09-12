Newsy Seriale Nowa twarz w obsadzie 2. sezonu "Uznanego za niewinnego"
Trwają prace nad drugim sezonem antologii "Uznany za niewinnego". Do obsady dołączyła właśnie nowa osoba.

Matthew Rhys w drugim sezonie "Uznanego za niewinnego"


Drugi sezon "Uznanego za niewinnego" będzie adaptacją książki Jo Murray "Dissection of a Murder", której premiera zaplanowana jest na maj przyszłego roku. Jej bohaterka, Leila Reynolds, to młoda adwokatka. Niespodziewanie zostaje wybrana na obrończynię Jacka Millmana – mężczyznę oskarżonego o morderstwo szanowanego sędziego. Sprawa wydaje się niemożliwa do wygrania, szczególnie że Millman nie chce mówić. Upiera się jednak, aby reprezentowała go właśnie Reynolds. Wkrótce bohaterka będzie musiała nie tylko walczyć o swojego klienta, ale także ukrywać mroczny sekret ze swojej przeszłości. 

GettyImages-2209442291.jpg Getty Images © Michael Loccisano

Matthew Rhys na premierze serialu "Towards Zero"
Rhys dołączył do Rachel Brosnahan i Jacka Reynora, których udział ogłoszono już wcześniej. Na razie nie wiadomo, jaka przypadła mu rola. Showrunnerami drugiego sezonu będą David E. Kelley i Erica Lipez. Do ról producentów wykonawczych powrócą [/person]J.J. Abrams i Jake Gyllenhaal.

Skąd znamy Matthew Rhysa


Matthew Rhys najlepiej znany jest z serialu "Zawód: Amerykanin". Rola w nim przyniosła mu w 2018 roku nagrodę Emmy dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Perry Mason", "Ugotowany", "Czwarta władza", "Mowgli: Legenda dżungli" czy "Cóż za piękny dzień". Ostatnio mogliśmy go zobaczyć m.in. w "Saturday Night" i miniserialu "Towards Zero". Aktualnie jego filmografię zamyka thriller "Hallow Road", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu South by Southwest. 

"Uznany za niewinnego" – zwiastun pierwszego sezonu


Pierwszy sezon serialu "Uznany za niewinnego" trafił na Apple TV+ w czerwcu ubiegłego roku. Główną rolę zagrał Jake Gyllenhaal. Przypominamy zwiastun: 


