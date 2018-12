Program Kreatywna Europa wspiera europejskie kino

"Wszyscy wiedzą", reż. Asghar Farhadi / dystrybucja Gutek Film / Projekt dofinansowany z programu Kreatywna Europa MEDIA





Co łączy wzbudzający kontrowersje Larsa von Triera , przygody sympatycznego misia Paddingtona z polskim kandydatem do Oscarów filmem Pawła Pawlikowskiego ? Powstanie wszystkich tych historii, oraz setek innych, wspiera komponent MEDIA programu Kreatywna Europa.Każdego roku MEDIA dofinansowuje development i produkcję ponad 200 europejskich filmów i seriali, wspomaga dystrybucję ponad 400 tytułów, wspiera działanie 1050 kin w 34 krajach oraz dociera do 3,4 mln widzów festiwali na całym kontynencie.Każdego roku dzięki wsparciu MEDIA widzowie w polskich kinach mogą śledzić losy bohaterów najciekawszych europejskich tytułów, a na ekranach goszczą takie filmy jakoraz wiele innych.Filmy ze znakiem MEDIA święcą triumfy na największych festiwalach i najważniejszych wydarzeniach filmowych na całym świecie. Współfinansowane tytuły są stałymi gośćmi Europejskich Nagród Filmowych - zeszłoroczna edycja zakończyła się nagrodami w dwunastu kategoriach, z Östlunda w roli niekwestionowanego zwycięzcy. W tym roku, 19 filmów zdobyło aż 34 nominacje, a wszystkie pięć tytułów walczących o nagrodę dla najlepszego filmu europejskiego to beneficjenci Programu. Tegoroczny festiwal w Cannes gościł aż 18 wspartych tytułów do których trafiło aż 6 nagród – w tym Złota Palma dla najlepszego reżysera dla Pawła Pawlikowskiego za film. Trzy lata z rzędu berliński Złoty Niedźwiedź dla Najlepszego Filmu trafia w ręce twórców wspartych w MEDIA (kolejno -). Dofinansowane tytuły doceniane są również za oceanem - Fatiha Akina , uznany został za najlepszy film zagraniczny podczas Złotych Globów, nominacje do 90. ceremonii rozdania Oscarów otrzymały m.in. animacjeoraz filmyorazAle MEDIA to nie tylko filmy. Program stara się trafiać również do graczy gier komputerowych. Każdego roku średnio 30 developerów z całej Europy dostaje wsparcie na rozwój swoich projektów. Wśród nich są takie polskie tytuły jak doceniany na całym świecieCD Projekt RED czy nominowany do Paszportów Polityki11 bit studios.Festiwale filmowe, szkolenia, VR i AR, platformy VoD – Kreatywna Europa stara się wspierać wszystkie obszary europejskiego sektora audiowizualnego.Kreatywna Europa to unijny program, oferujący dofinansowanie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych. W ramach trzech komponentów - MEDIA, Kultury oraz części międzysektorowej, oferuje finansowe wsparcie w wysokości 1,46 mld euro (w ramach obecnie trwającej 7-letniej edycji). Komponent MEDIA skierowany jest do producentów europejskich filmów, gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, a także kin promujących filmy europejskie. Jego celem jest wspieranie i promowanie europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich oraz profesjonalizacja sektora audiowizualnego.O wszystkich dofinansowanych projektach oraz o naszych inicjatywach dowiedzieć się można na stronie internetowej www.kreatywna-europa.eu oraz na Facebooku.