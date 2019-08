Przedwojenne skarby na 44. FPFF w Gdyni

Program tej pozakonkursowej sekcji otwiera pełnometrażowa "w reżyserii Konstantego Meglickiego . Film, inspirowany operą Stanisława Moniuszki, pochodzi z 1929 roku, z końca epoki kina niemego. W kinach był wyświetlany z ilustracją śpiewno-muzyczną nagraną na płytach gramofonowych.W 1932 roku film przemontowano i udźwiękowiono. Arie Jontka zaśpiewał Władysław Ladis Kiepura, młodszy brat Jana, Halki zaś - Zuzanna Karin, dobrze zapowiadająca się śpiewaczka. Z pierwotnej niemej wersji filmu do naszych czasów dotrwały tylko końcowe cztery minuty. W zbiorach Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego znalazły się także obszerne fragmenty materiałów roboczych do wersji z 1932 roku.W 2016 roku FINA - dzięki unijnemu projektowi Nitrofilm - podjęła próbę montażu zachowanych fragmentów w sposób zgodny z duchem epoki. Ocalone fragmenty ścieżki dźwiękowej wykorzystano we współczesnej ilustracji muzycznej, opracowanej przez, kompozytora, perkusistę i pianistę. Podczas projekcji Halki na 44. FPFF kompozytor wykona ją na żywo, z towarzyszeniem muzyków.Wśród tegorocznych "Skarbów Kina Przedwojennego" są też "w reżyserii Aleksandra Forda Jerzego Zarzyckiego , film z 1938 roku. To ekranizacja powieści Heleny Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego pt. "Wisła", opowiadająca historię osadzoną w realiach codziennego życia pracowników i właścicieli barek żeglugi śródlądowej. Unikatowe zdjęcia lotnicze można zobaczyć natomiast w innym filmie obyczajowym z wątkiem romansowym, pt."w reżyserii Romualda Gantkowskiego , z 1937 roku., film Jerzego Zarzyckiego Tadeusza Kowalskiego z 1932 roku, to krótkometrażowa impresja, zaliczana do nurtu przedwojennych filmów awangardowych. Tematem filmu jest doroczny Bal Młodej Architektury. Program "Skarbów Kina Przedwojennego" na 44. FPFF uzupełniają kilkuminutowe: Dziewczyna szuka miłości, Będzie lepiej i Jadzia.Filmy będą prezentowane w Gdyńskim Centrum Filmowym oraz na Scenie Kameralnej Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie odbędzie się pokaz Halki z muzyką na żywo. Szczegółowy harmonogram ogłosimy 5 września. Wtedy też rozpocznie się sprzedaż pojedynczych biletów na seanse.44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 16-21 września 2019 roku.