Przygody siostry Sherlocka Holemsa nie trafią do kin

Film powstał dla studia Legendary. Zdjęcia do niego zakończyły się we wrześniu 2019 roku. Spodziewano się, że obraz będzie miał kinową premierę, a za jego dystrybucję odpowie Warner Bros., z którym Legendary od lat współpracuje. Zamiast tego studio wybrało ofertę platformy Netflix. Jej szczegóły nie są znane.bazuje na cyklu powieściowym Nancy Springer liczącym obecnie sześć tomów. Jego bohaterką jest nastoletnia siostra Sherlocka i Mycrofta Holmesów. Dziewczyna postanawia pójść w ślady legendarnego brata i rozwiązywać zagadki kryminalne. Od tej pory wiedzie podwójne życie. Dla ubogich londyńczyków jest niemą Siostrą, a dla bogatego towarzystwa - Ivy, sekretarką prywatnego detektywa.Film rozpocznie się od 16. urodzin Enoli, kiedy to jej matka znika w tajemniczych okolicznościach. Dziewczyna prosi o pomoc braci, ale ci nie są zainteresowani. Enola postanawia na własną rękę wyruszyć do Londynu, gdzie rozpocznie prywatne śledztwo i spotka całą masę barwnych postaci...wyreżyserował Harry Bradbeer ) według scenariusza Jacka Thorne'a ). Obok Millie Bobby Brown w obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak: Henry Cavill to drugi duży zakup platformy Netflix w tym tygodniu. Wcześniej za 20 milionów kupiła prawa do dystrybucji Melissą McCarthy w roli głównej.