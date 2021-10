Rani i Czocher o "Sztuczkach", "Chirurgach" oraz Hansie Zimmerze

Albo odsłuchać:











Są jednym z cenniejszych dóbr eksportowych polskiej kultury. Kompozycje z ich nowej płyty, "Inner Symphonies", mogłyby z powodzeniem znaleźć się na soundtrackach filmów Denisa Villeneuve'a Paula Thomasa Andersona oraz Paola Sorrentino . Wierzą w to, że kino potrafi odmienić ludzkie życie, a " Tamte dni, tamte noce " zasłużyły na Filmwebie na ocenę 1/10. Na rozmowę z Hanią Rani i Dobrawą Czocher zaprasza Łukasz Muszyński.Podcast możecie obejrzeć:Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.Podcastu " Mój Ulubiony Film " możecie słuchać również na Spotify