Zenbook Duo dla dwojga – idealny kompromis na wieczór filmowy

Ranking filmów dla dwojga

1 Pamiętnik The Notebook 2004 2h 3m Melodramat Nick Cassavetes USA Melodramat Ryan Gosling Rachel McAdams

Klasyka współczesnego romansu, która od lat wzrusza widzów na całym świecie. Historia miłości Allie i Noaha, rozgrywająca się na przestrzeni lat, pokazuje, że prawdziwe uczucie potrafi przetrwać nawet największe przeciwności losu. Film zachwyca nostalgicznym klimatem, pięknymi zdjęciami i niezapomnianymi rolami Ryana Goslinga i Rachel McAdams. Idealny wybór dla tych, którzy lubią historie miłosne pełne emocji, listów i romantycznych uniesień.



2 Zakochany bez pamięci Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004 1h 48m Dramat Sci-Fi Michel Gondry USA Dramat Sci-Fi Jim Carrey Kate Winslet

Nietypowy romans w reżyserii Michela Gondry’ego, który łączy w sobie elementy dramatu, fantastyki i psychologii. Jim Carrey i Kate Winslet wcielają się w parę, która postanawia usunąć z pamięci wspomnienia o swojej miłości, ale w trakcie procesu odkrywają, że nie chcą zapominać. Film porusza temat utraty, drugich szans i tego, jak bardzo nasze wspomnienia kształtują to, kim jesteśmy. To doskonała propozycja dla widzów, którzy lubią niebanalne, refleksyjne opowieści.



3 La La Land 2016 2h 6m Musical Romans Damien Chazelle Hongkong USA Musical Romans Ryan Gosling Emma Stone

Musical, który podbił serca widzów na całym świecie, opowiadający o marzeniach, ambicjach i miłości w blasku świateł Los Angeles. Emma Stone i Ryan Gosling wcielają się w artystyczną parę, która balansuje między uczuciem a zawodowymi aspiracjami. Wizualnie zachwycający, pełen świetnych piosenek i nostalgii za złotą erą Hollywood. "La La Land" to piękna historia o tym, że czasem miłość nie zawsze idzie w parze z marzeniami.



4 Duma i uprzedzenie Pride & Prejudice 2005 2h 7m Kostiumowy Melodramat Joe Wright Francja USA Wielka Brytania Kostiumowy Melodramat Keira Knightley Matthew Macfadyen

Adaptacja ponadczasowej powieści Jane Austen, która przedstawia historię Elizabeth Bennet i pana Darcy’ego w urzekających realiach XIX-wiecznej Anglii. Film zachwyca romantycznym klimatem, doskonałymi dialogami i chemiczną iskrą między Keirą Knightley a Matthew Macfadyenem. To opowieść o dumie, miłości i przełamywaniu uprzedzeń, która nigdy nie traci na wartości. Idealna dla tych, którzy kochają klasyczne romanse z subtelną dawką ironii.



5 Słodki listopad Sweet November 2001 1h 59m Dramat Romans Pat O'Connor USA Dramat Romans Keanu Reeves Charlize Theron

Emocjonalna historia miłosna z Keanu Reevesem i Charlize Theron, w której życie głównego bohatera zmienia się po spotkaniu z tajemniczą Sarą. Kobieta proponuje mu układ – wspólny miesiąc, który odmieni jego spojrzenie na świat. „Słodki listopad” to film, który skłania do refleksji nad ulotnością chwil, wartością miłości i tym, jak ludzie wpływają na siebie nawzajem. Jeśli lubisz historie, które wywołują zarówno uśmiech, jak i łzy, to ten film jest dla Ciebie.



1 40-letni prawiczek The 40 Year-Old Virgin 2005 1h 56m Komedia rom. Judd Apatow USA Komedia rom. Steve Carell Catherine Keener

Kultowa komedia w reżyserii Judda Apatowa, która w inteligentny i zabawny sposób opowiada o mężczyźnie, który nigdy nie miał doświadczeń seksualnych i próbuje nadrobić stracony czas. Steve Carell w roli głównej wciela się w Andy’ego, sympatycznego i nieco niezdarnego faceta, który z pomocą kolegów postanawia zmienić swoje życie. Film łączy świetny humor z ciepłą historią o miłości i akceptacji siebie, idealnie nadając się na luźny, niezobowiązujący seans.



3 Sherlock Holmes 2009 2h 8m Kryminał Przygodowy Guy Ritchie Australia Niemcy USA Wielka Brytania Kryminał Przygodowy Robert Downey Jr. Jude Law

Nowoczesna interpretacja klasycznej postaci stworzona przez Guya Ritchiego. Robert Downey Jr. i Jude Law jako Sherlock Holmes i dr Watson tworzą świetny duet pełen błyskotliwych dialogów, inteligentnych zagadek i dynamicznych scen akcji. To idealna propozycja dla tych, którzy lubią połączenie klasycznego kryminału z nowoczesnym tempem i widowiskowością.



4 Deadpool 2016 1h 48m Komedia Akcja Sci-Fi Tim Miller USA Komedia Akcja Sci-Fi Ryan Reynolds Morena Baccarin

Niegrzeczna, pełna humoru i akcji historia antybohatera Marvela, który przełamuje czwartą ścianę i nie bierze niczego na poważnie. Ryan Reynolds w roli Wade’a Wilsona dostarcza niezliczonych żartów, scen walki i totalnego luzu. "Deadpool" to świetny wybór dla tych, którzy lubią kino superbohaterskie, ale z dużą dawką ironii i czarnego humoru.



5 Baby Driver 2017 1h 53m Akcja Komedia Edgar Wright USA Wielka Brytania Akcja Komedia Ansel Elgort Kevin Spacey

Film akcji z niezwykłą ścieżką dźwiękową, w którym muzyka jest integralnym elementem fabuły. Ansel Elgort wciela się w młodego kierowcę pracującego dla przestępców, który chce zerwać z kryminalnym życiem. Połączenie genialnie zmontowanych scen pościgów, świetnej muzyki i nietuzinkowej fabuły sprawia, że "Baby Driver" to jeden z najbardziej stylowych filmów akcji ostatnich lat.



