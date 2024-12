Oryginalny "Mad Max" z szansą na prequel? Jest chętny do jego nakręcenia

Justin Kurzel marzy o prequelu "Mad Maxa"

Osobą, której marzy się prequel jest australijski reżyser, który miał pięć lat, kiedy " Mad Max " wchodził do kin.Reżyser promuje właśnie film Jude'em Lawem , który do amerykańskich kin trafi w tym tygodniu. W czasie wywiadu dla portalu Collider stwierdził, że bardzo chciałby dowiedzieć się, co działo się przed wydarzeniami znanymi z oryginału. Kurzel powiedział, że kusi go nawet, by skontaktować się z twórcą filmu George'em Millerem , by przedstawić mu swój własny pomysł na prequel.Niestety reżyser nie ujawnił szczegółów tego efemerycznego projektu. Zamiast tego podkreślał, jak wielki wpływ na niego miał pierwszy " Mad Max ".Akcja pierwszego " Mad Maxa " rozgrywała się w niedalekiej przyszłości, kiedy nasza cywilizacja ulegała rozkładowi. Tytułowy Max (w tej roli) to policjant, który ma dość i chce skupić się na rodzinie. Kiedy jednak doprowadza do śmierci lidera gangu motocyklowego, wydarzenia szybko wymkną się spod kontroli.