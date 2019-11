BIULETYN: Koniec serialu "Ania, nie Anna"

Trzeci sezon serialubędzie ostatnim. Finał obejrzeli już Kanadyjczycy na antenie stacji CBC. 3 stycznia trzeci sezon zadebiutuje na platformie Netflix. [za: The Hollywood Reporter] Justin Kurzel i często współpracujący z nim scenarzysta Shaun Grant znów łączą siły. Przygotują serial. Będzie to ekranizacja książki Richarda Flanagana wydanej w Polsce pod tytułem "Ścieżki północy". Osadzony w japońskim obozie, którego jeńcy są wykorzystywani do pracy przy budowie Kolei Śmierci w Birmie, chirurg Dorrigo Evans nie może przestać myśleć o romansie z żoną swego wuja sprzed dwóch lat. Bliski rozpaczy codziennie musi walczyć o ocalenie podlegających mu żołnierzy przed głodem, cholerą, torturami... Pewnego dnia otrzymuje list, który zmieni jego życie na zawsze. [za: Deadline] Amerykańska Gildia Producentów ogłosiła, że Nagrodę im. Stanleya Kramera otrzyma. [za: The Hollywood Reporter] Andrea Riseborough gra jedną z głównych ról w filmie. Wcieli się w matkę, która po przeprowadzce na nowe osiedle zaczyna kwestionować rzeczywistość, w której żyje. [za: Deadline] James Mangold został laureatem specjalnej nagrody przyznawane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Dźwiękowców. [za: The Hollywood Reporter] Angus Sampson , Chris Alosio i Sisa Grey dołączyli do obsady nowego filmu Taiki Waititiego opowiadającego prawdziwą historię walki samoańskiej drużyny piłki nożne o awans do Mistrzostw Świata w 2014 roku. [za: Deadline] Aaron Ashmore dołączyli do obsady thrillera. Jest to historia pary lesbijek, na które w leśnej głuszy poluje grupa uzbrojonych morderców. [za: The Hollywood Reporter]Nieznana szerszej widowni Jo Ellen Pellman została gwiazdą nowego filmu Ryana Murphy'ego . Jest to historia Emmy, licealistki z Indiany, która otrzymuje zakaz przyprowadzenia na studniówkę swojej dziewczyny. Na pomoc ruszają jej cztery gwiazdy Broadwayu (w tych rolach: Meryl Streep Andrew Rannells ), którzy liczą, że akcja stanie się głośna w mediach, co pomoże im odzyskać dobrą prasę i pozycję w świecie teatru. [za: Deadline]Andrew Taggart i Alex Pall, lepiej znani jako The Chainsmokers, będą producentami serialu, którego bohaterką będzie młoda kobieta marząca o muzycznej karierze. [za: The Hollywood Reporter]