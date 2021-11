Najlepsze filmy o przyszłości. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Futurystyczny świat połowy XXI wieku to oazą bezpieczeństwa, a wszystko dzięki prototypowemu systemowi prewencji – troje jasnowidzów jest w stanie przewidzieć nadchodzące zbrodnie. Nadzorujący urządzenie policjant John Anderton ( Tom Cruise ) wierzy w sens podobnej technologii, ale tylko do czasu, gdy jasnowidzący typują go jako przyszłego zbrodniarza. Kolejna w rankingu (po " Pamięci absolutnej ") adaptacja Philipa K. Dicka to refleksja nad lemowskim "świetlistym awersem" technologii. Czy postęp cywilizacyjny doprowadzi ludzkość do momentu, w którym wolna wola będzie jedynie iluzją? Pod reżyserską batutą Stevena Spielberga takie pytania nie brzmią jak banał, zaś pompująca adrenalinę akcja czyni z " Raportu mniejszości " jeden z najlepszych filmów reżysera w tym stuleciu.