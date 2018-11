Reżyser "Ghost Story" ekranizuje romans rycerski o Gawenie

A24 i David Lowery , którzy współpracowali przy okazji filmu, szykują kolejny wspólny projekt. Będzie to widowisko fantasyFabuła obrazu inspirowana będzie słynnym angielskim romansem rycerskim z XIV wieku. Będzie to trzecia kinowa wersja poematu. W 1973 roku powstał. Z kolei w 1984 roku do kin wszedł, w którym Zielonego Rycerza zagrał Sean Connery Na dworze króla Artura podczas uczty z okazji Nowego Roku pojawił się niespodziewany gość – Zielony Rycerz. Cała jego postać była odziana w zieleń, nawet jego koń był tego koloru. Niesamowitość tej postaci wprawiła w zdumienie rycerzy, żaden z nich też nie ośmielił się odpowiedzieć na wyzwanie rzucone przez przybyłego. Zielony Rycerz, słysząc o potędze rycerstwa króla Artura, chciał na własne oczy przekonać się, czy rzeczywiście są oni aż tak waleczni. Zaproponował im grę w ścinanie głów, podczas której śmiałek miał odrąbać głowę Zielonemu Rycerzowi, a po roku nadstawić własną szyję, by ten mógł odwzajemnić cios. Król Artur podjął wyzwanie, ratując tym samym od hańby swój dwór. Jednak jeden z jego rycerzy – tytułowy Pan Gawen – postanowił zastąpić króla, gdyż nie godzi się, aby sam władca walczył, gdy otacza go wielu zacnych rycerzy. Gawen odciął głowę Zielonemu Rycerzowi, ale ten nie zginął, tylko podniósł głowę z ziemi i rozkazał odnaleźć siebie za rok przy Zielonej Kaplicy