Reżyser "Thora 4" wcześniej nakręci film o piłce nożnej

Jak wiemy, Taika Waititi ma dla Marvela wyreżyserować. Zanim jednak wejdzie na plan komiksowego widowiska, Nowozelandczyk nakręci inny, skromniejszy film. Projekt nosi tytułFabuła filmu bazuje na nagradzanym dokumencie z 2014 roku. Była to historia samoańskiej drużyny piłkarskiej, która od czasu porażki w 2001 roku z Australią 31:0 przegrywała wszystkie spotkania. Mimo to piłkarze tego kraju nie zrezygnowali z marzeń o kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii w 2014 roku. Cel ten miał pomóc osiągnąć trener Thomas Rongen. Film opowiadał o jego pracy z piłkarzami. Waititi przygotowuje scenariusz we współpracy z Iainem Morrisem ). Obraz wyprodukuje należąca do Andy'ego Serkisa firma Imaginarium Productions.Całość powstanie dla Fox Searchlight, studia będącego częścią medialnego giganta, jakim jest Disney.