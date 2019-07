Reżyserka "Lady Bird" za kamerą "Barbie" z Margot Robbie?

) negocjuje stanowisko reżyserki fabularnego filmu o Barbie. Artystka napisze również scenariusz do spółki ze swoim partnerem Noah Baumbachem Gwiazdą oraz producentką przedsięwzięcia jest Margot Robbie . Wcześniej do głównej roli w filmie przymierzane były Amy Schumer Film ma być utrzymany w podobnym klimacie coPierwotnie wytwórnia Sony i Mattel zleciły przygotowanie trzech odrębnych konspektów scenariuszowych. Do dalszego rozwoju przeszła historia, w której bohaterka jest mieszkanką fikcyjnej krainy lalek. Zostaje jednak z niej wygnana do prawdziwego świata, ponieważ inne lalki uważają, że nie spełnia ideałów piękna.Barbie trafiła na rynek w 1959 roku. Wkrótce stała się najpopularniejszą lalką świata i fenomenem popkultury. Dziś jej logiem sygnuje się nie tylko zabawki, ale też zestawy gadżetów, książki, komiksy i gry wideo. Marka warta jest setki milionów dolarów.