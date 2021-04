Reboot "Predatora" zagrożony. Disney straci prawa?

Kilka lat temu Disney za olbrzymią sumę kupili wytwórnię 20th Century Fox. Celem było przejęcie bogatej biblioteki filmów. Teraz okazuje się, że część z praw, które studio zamierzało wykorzystać do realizacji nowych projektów, może utracić. A wszystko za sprawą przepisów, które w określonych warunkach umożliwiają powrót praw autorskich (i zgód na remaki, rebooty, sequele) do twórców, zazwyczaj po upływie 35 lat.Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku " Predatora ". Bracia Jim John Thomasowie , autorzy scenariusza oryginalnego filmu (ich tekst nosił tytuł "Hunters"), złożyli w sądzie pozew przeciwko Disneyowi. Domagają się w nim odzyskania praw na mocy powyższych przepisów. Ich zdaniem czas, w którym Disney mógł korzystać z praw i produkować na bazie ich pomysłu filmy i seriale, dobiega końca 17 kwietnia, czyli już w tę sobotę.Zaledwie kilka godzin po złożeniu przez Thomasów pozwu, Disney złożył własny pozew. Twierdzi w nim, że nie są spełnione wszystkie wymagane warunki i w związku z tym wniosek scenarzystów jest bezzasadny.Stawką tej sądowej batalii są dalsze losy rebootu " Predatora ", który dla Disneya ma nakręcić Dan Trachtenberg , reżyser " Cloverfield Lane 10 ". Jeśli sąd stanie po stronie Thomasów , reboot trafi do kosza, chyba że studio na nowo dogada się ze scenarzystami.