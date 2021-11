Nowy "Predator" z datą premiery. Będzie go można zobaczyć jedynie na platformach streamingowych

Nowy "Predator": znamy szczegóły filmu



Disney ogłosił, że nowy film z cyklu " Predator " nosi tytuł "Prey" i zadebiutuje na ekranach latem 2022 roku. Co ważne, będzie on dystrybuowany wyłącznie na platformach streamingowych. W USA pokaże go Hulu, a zagranicą - Star.Akcja widowiska rozgrywa się w XVIII wieku w świecie rdzennych Amerykanów z plemienia Komanczów. Świetnie wyszkolona wojowniczka Naru musi ocalić swoich bliskich przed tytułowym myśliwym z kosmosu.Zdjęcia do nowego "Predatora" zakończyły się 12 września. Za kamerą stanął Dan Trachtenberg , reżyser " Cloverfield Lane 10 " oraz producent wykonawczy " The Boys ". Scenariusz napisał Patrick Aison mający w portfolio takie tytuły jak " Jack Ryan " i " Kingdom ".– zapowiedział latem producent "Prey" John Davies –Filmowi ma być bliżej do oscarowej " Zjawy Alejandro Gonzáleza Iñárritu niż pozostałych odsłon serii.Do tej pory powstało sześć filmów z cyklu " Predator ", w tym dwie odsłony " Obcy vs. Predator ". Wszystkie produkcje zarobiły w kinach łącznie 750,8 mln dolarów.Pierwszy " Predator " trafił do kin w 1987 roku. Główny bohater, żołnierz sił specjalnych Dutch ( Arnold Schwarzenegger ), wraz ze swoim oddziałem zostaje wysłany do dżungli, aby uwolnić zakładników. Na miejscu komandosi odkrywają coś znacznie gorszego, niż się spodziewali – Predatora, obcego, który, wyposażony z śmiercionośną broń i doskonałą technikę kamuflażu, przybył na Ziemię, by polować na ludzi i zdobywać trofea.