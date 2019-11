Roman Polański oskarżony o gwałt

Getty Images © NurPhoto



Była francuska aktorka i modelka Valentine Monnier oskarżyła Romana Polańskiego o gwałt. Do zdarzenia doszło podobno zimą 1975 roku w domu reżysera w alpejskim kurorcie Gstaad. Ofiara miała wtedy 18 lat.W rozmowie z dziennikiem "Le Parisien" Monnier wyznała, że filmowiec zaprosił ją oraz jej znajomych na wspólny wypad na narty. Pewnego wieczoru po kolacji Polański poprosił kobietę, aby przyszła do niego do pokoju na piętrze. Gdy niepodejrzewająca niczego Monnier weszła na górę, nagi artysta rzucił się na nią, uderzył, po czym zerwał z niej ubrania i zgwałcił. Wcześniej próbował także zmusić ofiarę do połknięcia niezidentyfikowanej pigułki. Monnier przyznaje, że przez długi czas bała się powiedzieć światu o postępku reżysera, ponieważ obawiała się śmierci. - Mówiłam sobie: to Roman Polański. Jest zbyt znany, nie może ryzykować, pewnie będzie musiał mnie zabić - stwierdziła kobieta - Gwałt to bomba z opóźnionym zapłonem. Pamięć się nie zaciera. Staje się duchem, który chodzi za tobą i podstępnie cię zmienia.Prawnik Polańskiego , Hervé Témime, stwierdził, iż jego klient stanowczo zaprzecza oskarżeniom. Zdaniem adwokata "Le Parisien" i Monnier nieprzypadkowo zdecydowali się zaatakować reżysera właśnie teraz, gdy za moment do kin wejdzie jego najnowszy film, nagrodzony w WenecjiW wywiadzie zamieszczonym w pressbooku dzieła Polański, na którym od pół wieku ciąży zarzut o gwałt na Samancie Geimer, przyznał, że w opowieści o Alfredzie Dreyfusie widzi "tę samą determinację w negowaniu faktów i potępianiu go za czyny, jakich się nie dopuścił".