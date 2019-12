Rusza sprzedaż karnetów 17. edycji Millennium Docs Against Gravity

Prawa i sytuacja kobiet na świecie, Truman Capote oraz wojna w Syrii – to tematy poruszane przez cztery znakomite filmy, które pojawią się wraz z około 120 innymi tytułami na 17. edycji Millennium Docs Against Gravity . Festiwal odbędzie się w dniach 8-22 maja 2020 roku, a już teraz ruszyła sprzedaż festiwalowych karnetów na warszawską edycję, która będzie miała miejsce w pięciu stołecznych kinach. Karnety można kupić dla siebie albo po raz pierwszy na prezent dla wybranej osoby. Są dostępne na stronie festiwalu oraz w salonach Empik. Po raz kolejny festiwal zostanie zorganizowany w sześciu polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy.Mecenasem tytularnym Millennium Docs Against Gravity jest Bank Millennium, z którym festiwal jest związany od 2006 roku.W maju widzowie będą mogli obejrzeć m.in. dwa wyjątkowe filmy dotyczące sytuacji oraz praw kobiet. Pierwszy jest spektakularną wizualnie opowieścią o życiu kobiet w różnych zakątkach świata, ukazującą perspektywę zarówno 16-letniej dziewczyny, jak i 80-latki.z socjologicznym zacięciem opowiada o tematach kluczowych, jak sytuacja kobiet na rynku pracy, ich pozycja społeczna, macierzyństwo czy doświadczenie przemocy. To także kolejny obraz pokazywany na naszym festiwalu w reżyserii wybitnego francuskiego fotografa Yanna Arthusa-Bertranda (kultowa już seria zdjęć i album "Ziemia widziana z nieba"). Tym razem wyreżyserował film wspólnie z Anastazją Mikową Arthus-Bertrand podbił już serca festiwalowej publiczności w 2016 roku filmemDrugim filmem opowiadającym o przemocy wobec kobiet, będzie intymna opowieść o 69-letniej Joli w reżyserii Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei.pokazuje bohaterkę, która nie tylko wyrwała się po blisko 50 latach z toksycznego związku, ale także udało jej się przewartościować swoje życie i na nowo się odnaleźć po powrocie do Polski z wieloletniego pobytu we Włoszech. Jola jest przy tym niesamowicie barwną postacią, czerpiącą z życia pełnymi garściami, która wyznała:"Zgodziłam się na ten film, bo chciałam, żeby świat się dowiedział o tym, co kobiety muszą przeżywać za zamkniętymi drzwiami".Jednym z najważniejszych filmów 17. edycji MDAG będzie także, wstrząsająca opowieść o życiu w Syrii, o której "The Guardian" napisał: "Mocny, przerażający i głęboko humanistyczny film dokumentalny o życiu w oblężonym Aleppo, który idealnie pokazuje panującą tam atmosferę strachu i nadziei". Film otrzymał do tej pory wiele prestiżowych nagród, m.in. Europejską Nagrodą Filmową dla Najlepszego filmu dokumentalnego w zeszłą sobotę. Przyznano mu także Nagrodę Złote Oko dla Najlepszego filmu dokumentalnego na festiwalu w Cannes oraz cztery nagrody British Independent Film Award, w tym dla Najlepszego brytyjskiego filmu niezależnego, Najlepszego filmu dokumentalnego i Najlepszego reżysera, a w tym wypadku dokładnie dla duetu reżyserskiego - Waad al-Kateab Edward Watts . Jak powiedział Watts , on jedynie pomógł zmontować materiał zgromadzony z narażeniem życia przez niezwykle odważną reżyserkę Waad al-Kateab Na przyszłorocznym festiwalu MDAG nie zabraknie także wielu opowieści o wybitnych twórcach. Na szczególną uwagę zasługuje niesamowita historia Trumana Capotego, który większości z nas był znany jako wybitny pisarz, ale miał też bardzo ciekawe życie osobiste, oparte na nieustannym wymyślaniu samego siebie na nowo. Wreżyser Ebs Burnough sięga do ogromnej ilości materiałów archiwalnych, ukazując atmosferę wiecznej dekadenckiej zabawy, roztaczaną przez Capotego. W tej szalonej podróży przez życie klasyka amerykańskiej literatury towarzyszą nam wybitne postaci z historii kina, jak chociażby muza pisarza Audrey Hepburn.