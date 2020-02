Ruth Wilson będzie pomagać umierającym na AIDS

Getty Images © Nicholas Hunt



) zagra główną rolę w dramacie inspirowanym prawdziwą historią. Partnerować jej będzie Matt Bomer ). Wilson wcieli się w postać Ruth Coker Burks, głęboko wierzącej chrześcijanki, która w latach 80. zaangażowała się w pomoc osobom umierającym na AIDS. Akcja filmu osadzona została w roku 1983, kiedy to Burks prowadzi aktywne życie dzieląc czas między kościół i wychowanie 6-letniej córki. Pewnego dnia poznaje swojego nowego sąsiada. Przystojny mężczyzna okazuje się być gejem, który wrócił do rodzinnego miasta po śmierci na AIDS swojego partnera. Kobieta postanawia dowiedzieć się więcej o nowej, zbierającej śmiertelne żniwo chorobie.Za kamerą stanie uznany reżyser teatralny, dwukrotnie nominowany do nagrody Tony, Michael Arden.będzie jego kinowym debiutem.