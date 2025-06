Marek Kondrat wraca do kina! W ekranizacji słynnej książki

Marek Kondrat w "Lalce". Kogo zagra?

Najlepsze adaptacje polskich książek

to oczywiście ekranizacja jednej z najważniejszych powieści w historii polskiej literatury. Opus magnum Bolesława Prusa rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.Do tej pory wiedzieliśmy, żewcieli się w, azagra. Jak teraz podaje Onet,zgodził się wrócić z aktorskiej emerytury, by zagrać– komentuje Kondrat Za kamerąstanie(" Niebezpieczni dżentelmeni "), który napisał również scenariusz do spółki z. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr (" Boże Ciało ", " Wesele ", " Wołyń ").Zdjęcia ruszają w sierpniu. W planach jest film kinowy oraz wersja rozszerzona w postaci serialu.