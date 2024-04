SERIAL KILLERS: Czy Pan "Ripley" wciąż jest utalentowany? Oceniamy

SERIAL KILLERS: Recenzujemy serial "Ripley"

"Ripley" – fabuła

"Ripley" – zwiastun

Posłuchajcie.O serialu rozmawiają Dorota Kostrzewa i Maciej Łuka.Tom Ripley, oszust z trudem wiążący koniec z końcem w Nowym Jorku we wczesnych latach 60. XX wieku, zostaje wynajęty przez pewnego bogacza, by nakłonić jego syna lekkoducha do powrotu z Włoch. Tom decyduje się udać do Italii, co rozpocznie w jego życiu skomplikowaną ścieżkę oszustw, szalbierstw i morderstw. Miniserial dramatyczny na podstawie bestsellerów o Tomie Ripleyu autorstwa Patricii Highsmith.