FOTO: Andrew Scott bardziej utalentowany niż Delon, Damon, Pepper, Hopper i Malkovich?

Długa droga na ekrany serialu "Ripley"

Zdjęcia z serialu "Ripley"

Zwiastun filmu "Gra Ripleya"

Serialzostał zapowiedziany w 2019 roku.(" Lista Schindlera ". " Irlandczyk ", " Długa noc ").Pierwotnie projekt miał powstać dla stacji Showtime. Ta jednak po cichu sprzedała go na początku tego roku platformie Netflix.Serial inspirowany jest cyklem powieściowym Highsmith, w którego skład wchodzi pięć książek. Pierwsza -- została wydana w 1955 roku. Kolejnymi książkami były:i wreszcie w 1991 rokuSerialowy Tom Ripley to oszust, który ima się różnych zajęć, by przetrwać w Nowym Jorku na początku lat 60. Pewnego dnia zostaje wynajęty przez majętnego mężczyznę, by pojechał do Włoch i przekonał jego syna Dickiego Greenleafa do powrotu do domu. Zgoda Toma, to jego pierwszy krok nowego życia pełnego fałszu, oszustw i morderstwa.Serialowym Dickie'em będzie Johnny Flynn . Z kolei Dakota Fanning zagra Marge Sherwood, Amerykankę mieszkającą we Włoszech, która podejrzewa Toma o mroczne intencje.Tom Ripley od lat fascynuje filmowców. Jako pierwszy zagrał go Alain Delon w filmie. Po nim Tomem byli: Dennis Hopper ), Barry Pepper ) oraz John Malkovich