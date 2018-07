Sacha Baron Cohen szykuje serial w stylu "Da Ali G Show"?

Getty Images © Pablo Cuadra



Jeśli śledzicie profile społecznościowe Sachy Barona Cohena , to wiecie, że aktor szykuje nowy projekt. Jednak na razie nie zdradził jego szczegółów. Teraz portal Variety twierdzi, że będzie to serial, który powstanie dla stacji Showtime.Variety sugeruje, że nowy projekt będzie przypominał. Tamten serial zadebiutował w 2000 roku i z miejsca odniósł olbrzymi sukces. Cohen wcielał się w nim w trzy różne osoby: marzącego o karierze gangstera Alego G, kazachskiego reportera Borata Sagdiyeva oraz austriackiego dziennikarza modowego Brüno Geharda. Każda z tych postaci przeprowadzała wywiady z prawdziwymi osobami ze świata rozrywki i polityki zadając im absurdalne pytania.Całą trójka później otrzymała swoje własne filmy kinowe. Największym sukcesem okazał sięNa potrzeby nowego serialu Cohen z całą pewnością stworzy nowe persony, ponieważ już dawno zadeklarował, że Ali G, Borat i Brüno to już przeszłość. Portal Variety sugeruje, że kilka odcinków zostało już nakręconych lub jest przynajmniej w zaawansowanej fazie przygotowań. Sądząc po tweetach Cohena jeden z nich dotyczyć będzie Donalda Trumpa i jego uniwersytetu (sam Trump rozmawiał swego czasu z Alim G). Podobno też w lutym nagrał materiał z O.J. Simpsonem.