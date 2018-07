Scenarzyści nowego "Star Treka" napiszą serialowego "Władcę Pierścieni"

Scenarzyści kolejnej części kinowegooraz powstającego dla Disneya, JD Payne i Patrick McKay , napiszą również telewizyjny spin-off- poinformowali przedstawiciele Amazonu."Bogaty świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena zasługuje na odpowiedni majestat, trzeba opowiedzieć o nim mądrze, z pasją i uwzględnieniem całego jego skomplikowania, wszystkich niuansów. Cieszymy się, że Amazon nam to umożliwił. Czujemy się jak Frodo wyruszający z Shire - to wielka odpowiedzialność, ale też przygoda naszego życia" - zapowiedzieli scenarzyści.Jak donosił w kwietniu The Hollywood Reporter, Amazon zobowiązał się do nakręcenia pięciu sezonów serialu. Co więcej, jeśli nie chce stracić praw, musi rozpocząć produkcję w ciągu dwóch lat. Biorąc pod uwagę szalony rozmach projektu, nie jest to wcale tak długi okres. Nie jest też wykluczone, że serial będzie powiązany z trylogią Petera Jacksona . W każdym razie taka opcja istnieje, ponieważ Amazon podpisało kontrakt z New Line Cinema i Warner Bros. na wykorzystanie elementów trylogii w swoim serialu.Sam Peter Jackson może być jednym z producentów. Nie był on uwzględniony w ubiegłorocznych negocjacjach, lecz The Hollywood Reporter twierdzi, że rozmowy z prawnikami reżysera kinowej trylogii były prowadzone.Platforma Amazon pragnie najwyraźniej zostać niekwestionowanym władcą serialowej fantastyki. W tym roku zapowiedzieli już serial o Conanie,, ekranizacje Neala Stephensona . W produkcji już jest ekranizacja Terry'ego Pratchetta oraz komiksu