Scorsese znów opowie o Bobie Dylanie

Przez lata snuto domysły na temat dokumentu o Bobie Dylanie i jego słynnej trasy koncertowej Rolling Thunder Revue z lat 1975-1976. Za jego realizację miał odpowiadać Martin Scorsese . Teraz sen fanów muzyka powoli się spełnia: jeszcze w tym roku zobaczymy film na platformie Netflix.- oto jego pełny tytuł. W przeciwieństwie do poprzedniego filmu reżysera o Dylanie , nie będzie to jednak tradycyjne kino faktu. "Po części dokument, po części film koncertowy, trochę surrealistyczny sen. Jedyne w swoim rodzaju doświadczenie" - właśnie tak jest opisywany przez producentów.Dokładna data premiery nie została podana. Plotki mówiły początkowo o wiośnie, ale Netflix podał jedynie do wiadomości, że zapowiedź premiery pojawi się w ciągu kilku miesięcy, więc powinniśmy raczej celować w lato/jesień 2019. Czekacie?