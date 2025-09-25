Tom Hardy gwiazdą nowego filmu Seana Penna

Do kin wchodzi właśnie "Jedna bitwa po drugiej". Jedną z gwiazd filmu jest Sean Penn. Aktor promując film spotkał się z dziennikarzami "Vanity Fair". W tej rozmowie ujawnił, że wraca do reżyserii.
Sean Penn nakręci nowy film Sean Penn
oczywiście najlepiej znany jest jako aktor. Za role w filmach "Rzeka tajemnic
" i "Obywatel Milk
" dostał Oscary. Jednak już w latach 90. zaczął także spełniać się twórczo jako reżyser.
Getty Images © Jamie McCarthy
Teraz gotowy jest znów stanąć za kamerą. Nowy film chce nakręcić latem przyszłego roku. Dlaczego dopiero wtedy? Ponieważ gwiazdą obraz będzie Tom Hardy
. Aktor na razie nie jest jednak dostępny. Wszystko przez rolę w serialu "Strefa gangsterów
".
Niestety Penn
w wywiadzie dla "Vanity Fair" nie ujawnił żadnych szczegółów nowego projektu. Nie jest znany nawet jego tytuł.
Ostatnim reżyserskim projektem Penna pozostaje dokument "Moc
". W filmie tym przybliżał historię początków inwazji Rosji na Ukrainę oraz sylwetkę Wołodymyra Zełenskiego.
Zwiastun filmu "Moc"