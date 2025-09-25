Newsy Filmy Tom Hardy gwiazdą nowego filmu Seana Penna
Tom Hardy gwiazdą nowego filmu Seana Penna

Vanity Fair / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Sean+Penn+wraca+do+re%C5%BCyserii.+W+obsadzie+Tom+Hardy-163097
źródło: Getty Images
autor: Theo Wargo
Do kin wchodzi właśnie "Jedna bitwa po drugiej". Jedną z gwiazd filmu jest Sean Penn. Aktor promując film spotkał się z dziennikarzami "Vanity Fair". W tej rozmowie ujawnił, że wraca do reżyserii.

Sean Penn nakręci nowy film



Sean Penn oczywiście najlepiej znany jest jako aktor. Za role w filmach "Rzeka tajemnic" i "Obywatel Milk" dostał Oscary. Jednak już w latach 90. zaczął także spełniać się twórczo jako reżyser.

01.jpg Getty Images © Jamie McCarthy


Teraz gotowy jest znów stanąć za kamerą. Nowy film chce nakręcić latem przyszłego roku. Dlaczego dopiero wtedy? Ponieważ gwiazdą obraz będzie Tom Hardy. Aktor na razie nie jest jednak dostępny. Wszystko przez rolę w serialu "Strefa gangsterów".

Niestety Penn w wywiadzie dla "Vanity Fair" nie ujawnił żadnych szczegółów nowego projektu. Nie jest znany nawet jego tytuł.

Ostatnim reżyserskim projektem Penna pozostaje dokument "Moc". W filmie tym przybliżał historię początków inwazji Rosji na Ukrainę oraz sylwetkę Wołodymyra Zełenskiego.

Zwiastun filmu "Moc"




