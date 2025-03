Alleluja! Mel Gibson wreszcie opowie o zmartwychwstaniu Jezusa

Mel Gibson nakręci "Pasję 2" w Rzymie

Radosne informacje docierają do fanów z Rzymu. Bowiem to szefowaStudios Manuela Cacciamani w jednym z ostatnich wywiadów ujawniła, żePunktem wyjścia dla filmu Mela Gibsona będzie biblijna historia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i jego spotkań z uczniami i wiernymi. Jednak dokładny kształt fabuły nie jest znany. Wiemy jedynie, że Gibson napisał tekst we współpracy ze swoim bratem oraz scenarzystą " Braveheart W roli głównej ponownie zobaczymy, co oznacza, że w produkcji zostanie wykorzystana technologia cyfrowego odmładzania aktora.trafiła bowiem do kin w 21 la temu, a zmartwychwstanie Jezusa nastąpiło zaledwie trzy dni po jego ukrzyżowaniu.