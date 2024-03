"Halloween". Czy serial będzie powiązany z nową trylogią kinową?

Nowy "Halloween" powiązany z trylogią Davida Gordona Greena?

Zwiastun filmu "Halloween"

Do tej pory wiedzieliśmy jedynie tyle, że, w którym jest też miejsce na powrót do kin. Jednak fani nie mieli pojęcia, czy trylogia Davida Gordona Greena (" Halloween ", " Halloween zabija ", " Halloween. Finał ") będzie dla projektu punktem odniesienia. Sytuację wyjaśnił teraz Helwig.W rozmowie z portalem Deadline szef Miramax TV dał jasno do zrozumienia, że serial nie ma żadnych powiązań z nową trylogią.- powiedział Helwig. -Oczywiście ta odpowiedź rodzi tylko więcej pytań. Sugeruje chociażby, że losy Michaela Myersa mogą potoczyć się inaczej niż to wynikałoby z nowej trylogii. Oczywiście na więcej szczegółów musimy poczekać.