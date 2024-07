Meryl Streep w nowym filmie twórcy "Vanilla Sky". Zagra ikonę muzyki

Co wiemy?

Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis

Zobaczcie odcinek programu "Dwa oblicza" poświęcony postaci Meryl Streep

Reżyserią filmu zajmie się Cameron Crowe (" Vanilla Sky ", " U progu sławy "), który po kiepsko przyjętym filmie " Witamy na Hawajach " rozstał się z Hollywood na ponad 10 lat. Dla Meryl Streep angaż w filmie także jest powrotem z przedłużonych wakacji - ostatnio na dużym ekranie mogliśmy oglądać ją za sprawą " Nie patrz w górę Adama McKaya , a i tam aktorka odegrała rolę drugoplanową. Zdjęcia do nadchodzącego biopicu artystki mają ruszyć już na przełomie lata i jesieni.Streep wcieli się rzecz jasna w starszą Joni Mitchell , w późnym okresie kariery, jak i w czasie po jej zakończeniu w 2015 roku. Jak na razie informacje na temat tego, kto wcieli się w młodą piosenkarkę, pozostają tajemnicą, choć Jeff Sneider donosi, że kandydatka została już oficjalnie wybrana. Wiemy także, że film nie będzie miał konstrukcji "klasycznej biografii".Przypomnijmy, że Joni Mitchell jest szeroko cenioną przez krytyków i publikę kanadyjską wokalistką i autorką tekstów. Wywodząca się z kręgu artystów folkowych Mitchell szybko zaczęła eksperymentować z gatunkami, naturalnie łącząc ze sobą folk, jazz, rock oraz pop. Znana ze swoich głębokich, emocjonalnych tekstów artystka uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych kobiecych figur świata muzyki drugiej połowy XX wieku.Dla Camerona Crowa biografia Joni Mitchell zdaje się być bardzo osobistym projektem. Dziś uznany reżyser, Crowe zaczynał bowiem jako obiecujący dziennikarz magazynu Rolling Stone. W tamtym czasie zasłynął szeroko komentowanym wywiadem przeprowadzonym właśnie z Joni Mitchell pod koniec lat 70, po którym pozostał z artystką w bliskich relacjach aż do dnia dzisiejszego. W ostatnim czasie pełnił nieformalną rolę asystenta Mitchell - nad scenariuszem do nadchodzącej biografii pracowali wspólnie przez ponad trzy lata.