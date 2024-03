Steven Soderbergh kręci nowy film. Na ekranie Fassbender, Blanchett i Page

Getty Images © Rodin Eckenroth

Regé-Jean Page

"Black Bag" – Steven Soderbergh kręci nowy film

Zwiastun filmu "Magic Mike: Ostatni taniec"

Szczegóły na temat filmu trzymane są na razie w tajemniczy. Wiadomo jedynie, że będzie to thriller szpiegowski, a zdjęcia mają się rozpocząć tej wiosny.Filmografię laureata Oscara za " Traffic " z 2000 roku (nominowanego do nagrody Akademii także za " Erin Brockovich " oraz " Seks, kłamstwa i kasety wideo ") zamykają serial " Pełne koło " z Claire Danes Timothym Olyphantem oraz nowa część " Magic Mike'a " z podtytułem " Ostatni taniec "."Magic" Mike Lane ( Tatum ) powraca na scenę po długiej przerwie. Jego interes spalił na panewce, tak więc spłukany musiał się zatrudnić jako barman na Florydzie. Ale w nadziei na przysłowiową ostatnią szarżę Mike udaje się do Londynu z bogatą celebrytką ( Hayek ), która kusi go propozycją nie do odrzucenia. Kobietą kierują też jednak jej własne, skrywane powody. Mike wreszcie dowiaduje się, o co naprawdę chodzi jego towarzyszce, ale nie ma już odwrotu. Czy razem z nowymi, seksownymi tancerzami, których musi doprowadzić do porządku i formy, zdoła sprostać oczekiwaniom?